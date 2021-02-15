測毒備晚市重開 多區採樣排長龍 全港中心今明預約近爆滿 飲食界促增流動站

麥花臣百人排隊 梁顯利有等逾兩小時

食肆及其他指定場所從業員，如美容院、健身中心、戲院等，年初七起場所負責人須安排員工每14日檢測。本報昨於網上查閱社區檢測中心預約情况，全港19個社區檢測中心昨有17個已爆滿，兩個只餘小量名額；截至昨日傍晚，今日亦只得4間檢測中心尚餘小量名額，其他均爆滿，明日亦有9間中心爆滿，部分要到本月17日後才有名額。

除社區檢測中心，昨午全港多區的流動採樣站亦出現人龍，當中不少為食肆員工。下午4時許，旺角麥花臣遊樂場流動採樣站一度有近百人即場排隊輪候做檢測；油麻地梁顯利社區中心更有人等候兩個多小時才完成檢測流程；亦有市民因中心提早截龍未能接受免費檢測而鼓譟。

久候者：有短訊才可返工 沒選擇

從事餐飲業的黃女士早前獲上司通知要有檢測短訊才可開工，昨午到梁顯利社區中心檢測。她在門外排了一個多小時，進入中心後又排一個多小時，進行不足一分鐘採樣，全程等足兩個多小時，「要靠短訊才可返工，沒其他選擇」。

另一從事餐飲業的李先生表示，老闆有提醒要檢測，「無檢測就自動自覺唔好返工」。對於政府要求恢復晚市後要每14天做病毒檢測，李覺得「好煩」，但認為做了檢測較安心，因工作接觸人多。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府短時間內通知業界重開後，員工要取得檢測陰性證明，否則由食肆負責人承擔責任，故前線員工須盡快做檢測，以配合政府措施。政府會承擔食肆及復業處所員工首3個月檢測費用，黃認為安排可以，但建議於多區增設流動採樣站，方便各區市民及前線職員做檢測。

徐德義：復業前後7日檢測即可

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，過去兩日許多不同行業者如飲食業員工及地盤工等，到普通科門診提交深喉唾液樣本。為方便市民交樣本，今起9間普通科門診收樽時間將延長，早上9時至下午1時、下午2至3時會收樣本；衛生署13間診所今起亦延長至相同時間。食衛局副局長徐德義表示，指定處所年初七或復業，理解相關員工須檢測，但員工可在措施生效前7日或後7日檢測，呼籲毋須心急及「一窩蜂」檢測。

明報記者

（疫情第四波）

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