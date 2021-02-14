疫下問車公 想外遊多 求姻緣減 港連續4年「中」籤：積薪歷火非無事

劉業強：籤文指施政要精準及時

劉業強昨為香港求得的籤文為「下手須教一著先，世情局面苦徒然，積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，他說意思是過去一年民間疾苦及很多人失業，港府面對疫情每一步棋都很重要，施政要精準、果斷、及時，行錯棋「問題會好大，個火會愈燒愈大」，盼政府在防輸入個案及個案追蹤做得更好。

有記者引述網上解籤資料，稱以此籤問疾病要「換醫生為佳」，問訴訟則「以和為貴」，問劉業強是否寓意政府「換人」及不要大舉控告民主派，劉稱籤文提到政府下一步很重要，若做得不好，「任何方法都要諗」；而政治最好以和為貴，疏導民意，只用強硬政策不能解決問題，和諧才能令社會向前。

前教育界立法會議員葉建源昨在facebook稱，籤文後兩句出自漢朝才子賈誼的《治安策》，意指向皇上進言的人說天下已安定，不是愚蠢就是諛媚，拋下火種在木柴下，人卻睡在木柴上，火還未燃燒，就說安全。

車公誕進廟人次按年跌逾四成

疫情之下，車公廟進廟人數不能超過容納上限一半，市民亦須掃「安心出行」二維碼或登記資料。昨早8時開廟時，現場人較少，連續40年入廟祈福的李女士說人流較往年減半。直至上午11時許，廟外才現人龍，至昨午5時半有26,539人次進廟，按年跌逾四成。

不少信眾昨買風車祈求轉運，盼疫情快過及工作順利等。解籤師傅劉建衛稱，市民今年多問事業及經濟，部分人問何時可去旅行；以往不少人問姻緣，但今年卻減半。汽車零件公司東主李先生花888元買三個大風車，並稱因疫情生意跌三成，盼望牛年生意順利。

廟外的車公誕市場人流亦大不如前。連續10多年開風車檔的檔主曹先生說，人流較往年減少八成，預計生意亦會大跌七成。