漁署主力人手偵察 全港僅一山火監測攝像機

田夫仔山火瞭望台 兩年偵測5宗

2012/13年度審計報告顯示，漁護署早於2010年已在大欖郊野公園的田夫仔山火瞭望台測試一套採用紅外線熱量遙感技術的山火偵測系統，並發現該系統的性能受多項因素限制。

至2017年，漁護署再於田夫仔山火瞭望台測試另一套山火監測攝像機，該攝像機採用紅外線熱成像探測技術，探測山火產生的溫度和光度，以監測山火的發生，並在過去兩年山火季節偵測到5宗山火。

漁護署稱，攝像機的監測效率會不時受地形、天氣情况及環境等因素影響，故正與承辦商研究應用視頻分析和人工智能科技，提升攝像機監測效率，預計有關研究今年底會完成，研究結果將用於提升現時田夫仔山火瞭望台的攝像機，完成測試後會研究在其他郊園內安裝山火監測攝像機是否可行。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，監測山火需動用大量人手，如人手不足，以智能科技補足也是一件好事，她亦樂見政府部門投放資源監測山火。據她了解，本港只需安裝約13部攝像機便能監測所有郊野公園範圍；而以科技監測山火較以肉眼觀察更能準確記錄起火位置，並能提供數據協助災後分析及調查，「例如當一個地方重複起火，部門就知道要在該位置下工夫防火」。