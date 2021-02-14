復原需10年 曾種萬棵樹苗今死寂 環團嘆「生態total loss」

【明報專訊】山火過後，山頭處處焦黑，需花上至少10年時間才能復原。過去3年，大欖郊野公園均是每年山火次數最多的郊野公園，去年就有6宗；其中在2019年12月，大欖涌郊遊徑馬鞍崗一場山火摧毁了山徑兩旁的植林區，導致泥土失去養分、樹木無法長葉，椏上只剩枯枝。14年前在該植林區栽種逾萬棵樹苗的綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙嘆說，山火致生靈塗炭，看見如此景象唏噓不已，「可以話係成個生態total loss（全失）」。
馬鞍崗山火致泥土失去養分
馬鞍崗山火後一年，沿着山徑走入山火區，見山坡上長了不少芒草，惟昔日翠綠、強壯的喬木，有的被燒至扭曲變形，有的樹幹燒到空心，鄭稱亦有樹木被白蟻侵蝕；山火區內以灰白、焦黑的枯樹佔大多數。
眼前了無生氣的一帶，在14年前卻是充滿生機的植林區，「當年政府找來很多NGO（非政府組織）一同植樹，一區1公頃，種約1萬棵樹，我在這裏管理10多區，是大戶來的」，鄭茹蕙甫踏進自己有份植樹的區域，便發現當年用作紀念植樹工作的木牌已被山火波及，其中一角被燒毁。在植林區每走一步，腳下都傳來「卡啦、卡啦」的聲響，那是由於樹根燒焦，變得很脆弱，一踏上去便會折斷，「見到咁樣梗係會傷心，十幾年前種完一次，諗住慢慢睇住佢大，到前年山火後我嚟睇，就係唏噓同唏噓」。
鄭茹蕙說，山火摧毁動植物棲息地後，土地內沒有種子，亦無動物願意帶種子到山火區，只能以人工種植方法幫助山野復原，但大自然恢復時間長，植樹後最快也要10年，樹木才能長高。她說，不少手藝高超的植樹師傅現已退休，「當去到一些懸崖峭壁時，還有誰會走過去種呢？」
鄭又說，土地燒毁後，泥土及山頭失去植物保護會變得貧瘠，泥土營養容易流失，構成倒塌風險。她留意到有山頭每年重複發生山火，導致新種樹木未長成已燒毁，而土壤經長年焚燒後質素會變差，難再種植或靠大自然自行修復，動物亦會遷離，造成生靈塗炭，令生態「total loss」。