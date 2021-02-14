復原需10年 曾種萬棵樹苗今死寂 環團嘆「生態total loss」

馬鞍崗山火致泥土失去養分

馬鞍崗山火後一年，沿着山徑走入山火區，見山坡上長了不少芒草，惟昔日翠綠、強壯的喬木，有的被燒至扭曲變形，有的樹幹燒到空心，鄭稱亦有樹木被白蟻侵蝕；山火區內以灰白、焦黑的枯樹佔大多數。

眼前了無生氣的一帶，在14年前卻是充滿生機的植林區，「當年政府找來很多NGO（非政府組織）一同植樹，一區1公頃，種約1萬棵樹，我在這裏管理10多區，是大戶來的」，鄭茹蕙甫踏進自己有份植樹的區域，便發現當年用作紀念植樹工作的木牌已被山火波及，其中一角被燒毁。在植林區每走一步，腳下都傳來「卡啦、卡啦」的聲響，那是由於樹根燒焦，變得很脆弱，一踏上去便會折斷，「見到咁樣梗係會傷心，十幾年前種完一次，諗住慢慢睇住佢大，到前年山火後我嚟睇，就係唏噓同唏噓」。

鄭茹蕙說，山火摧毁動植物棲息地後，土地內沒有種子，亦無動物願意帶種子到山火區，只能以人工種植方法幫助山野復原，但大自然恢復時間長，植樹後最快也要10年，樹木才能長高。她說，不少手藝高超的植樹師傅現已退休，「當去到一些懸崖峭壁時，還有誰會走過去種呢？」

鄭又說，土地燒毁後，泥土及山頭失去植物保護會變得貧瘠，泥土營養容易流失，構成倒塌風險。她留意到有山頭每年重複發生山火，導致新種樹木未長成已燒毁，而土壤經長年焚燒後質素會變差，難再種植或靠大自然自行修復，動物亦會遷離，造成生靈塗炭，令生態「total loss」。