山火去年燬47個維園 面積飈3倍 3年檢控15宗 朱凱廸批執法鬆：不涉人命不了了之

明報記者 陳冬綾

漁護署數字顯示，去年錄得25宗郊野公園山火，涉及大欖、馬鞍山、林村等地，牽涉範圍達900公頃、燒毁約9000棵樹，燒毁的樹木數量較2019年高出逾兩倍（見表）。消防處表示，大部分山火由不小心處理或棄置煙頭、火柴和蠟燭，及不小心棄置香燭、冥鏹和蠟燭引起。根據《郊野公園及特別地區規例》及《林區及郊區條例》，在郊野公園範圍用火、生火及留下火種均屬違法，惟過去3年涉違法遭檢控個案共得15宗，均不涉及去年燒毁面積最大的林村郊園雞公嶺山火，及山火次數最多的大欖郊園山火。

環團：若未掌起火位置 難對症下藥

近年行山熱 遊人缺保育意識

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙說，過去10年山火數字有下降趨勢，惟去年山火燒毀面積大升，或與天氣乾燥導致山火迅速蔓延有關。但她指出，本港位於亞熱帶，乾燥季節亦有一定濕度，故由閃電或樹葉摩擦引致天然山火的機率極微；如山中有未完全熄滅的煙頭，在乾旱天氣及強風下便有可能重燃，引致山火。鄭說現時不少山火起因仍未明確，認為如火警起因無可疑，消防便不會再作跟進。她又認為，若未掌握起火位置難對症下藥防火，「有些重複的山火黑點，要靠記錄起火位置才能訂政策預防」。

朱：殯葬區若火警會波及郊園

鄭慨嘆，近年行山熱潮興起，惟郊遊者保育意識弱，「聽過有人輕言：野『草』燒不盡，春風吹又生」，「但其實你見到靚、去打卡，都是因為有個靚樹林」。

立法會前議員朱凱廸則認為，現時非郊野公園範圍的山頭未有法例保護，惟殯葬區鄰近郊園，當掃墓者於殯葬區留下火種引發火警，火勢蔓延後便會波及郊園範圍。他認為，現時消防處的山火調查未能具體找出山火源頭，批評調查「揦西」，「香港習慣咗係咁燒，規管同執法都好鬆」。朱認為消防處可動用飛行服務隊直升機，透過航空圖了解山火蔓延方向及過程；政府亦應做好殯葬區管理，如立法規管殯葬區內不准生火，或藉管理減低掃墓者生火燒除雜草的動機，才是治本方法。

消防：不涉刑事 調查資源較少

有資深消防人員解釋，當火警不涉及人命財產、利益及刑事動機，才會被定義為山火，由於山火多為意外，沒有刑事成分，故處方較少花資源跟進調查。他說，調查山火有先天限制，「燒先定燒後，睇出嚟情况都係一樣，好難睇到可靠嘅burning pattern，調查成效不大」。但他強調，消防處在撲滅山火時動用到消防車、投擲水彈及調派多名消防員連日到場，投放的資源不少。

消防處回覆，在山火撲滅後會調查起火原因，如發現起火原因有可疑，會轉介相關執法部門跟進；處方在每年山火高峰期部署額外人手及裝備，另會聯同其他政府部門舉辦大型山火及救援演習。漁護署稱職員會恆常巡邏郊園，如發現違規會執法，亦會於清明節、中秋節等節日加強巡邏、宣傳及執法。