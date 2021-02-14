婦疑吊狗上樹搖晃 警列虐畜

狗懸空打轉無吠叫 途人喝止

網上流傳一段長約6秒片段，一名女子在烏溪沙長徑村海邊對開，疑用繩將一隻狗吊在樹上，並不斷搖晃樹枝，令狗懸空打轉，過程中狗並無吠叫。拍片者向《香港動物報》表示，他前日跑步經過時目睹事件，由於自己沒有養狗，他見狗沒有吠叫以為沒問題，後來擔心狗是受虐，遂折返與其他市民一同喝止女子，女子即時抱起狗離開，其間無人報警。

至昨早9時許，警方接報稱懷疑有人在上址虐狗，到場調查後未有發現可疑人或狗，案件列殘酷對待動物，未有人被捕。愛協回覆查詢稱，愛協督察昨早到上址調查，未能尋獲影片中人，呼籲市民如有任何與影片中人有關資訊，請聯絡警方或愛協24小時熱線2711 1000，愛協會繼續跟進。

樂富大廈貓墮斃 男住戶被捕

另外，昨早10時許，樂富橫頭磡邨宏業樓居民發現有貓倒臥大廈平台，奄奄一息。警方接報到場，證實該貓死亡，初步調查相信該貓由大廈走廊墮下，警方拘捕20歲陳姓男住戶，涉嫌殘酷對待動物，案件交黃大仙警區刑事調查隊第3隊調查。愛協派員到場用膠袋檢走貓屍，帶回愛協九龍中心暫時保管，隨後會送往漁護署化驗所化驗。