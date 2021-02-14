稱失業援助純政治決定 非「講道理」

「不應等到人窮才幫手」

勞工及福利局長羅致光曾稱若失業率高於4％，設時限推出失業援助金，屬「不合理的社會政策」。周永新則認為，任何政策都要「劃線」，舉例1980年10月底取消抵壘政策，同樣是內地來港的人，亦因超過期限不能登記成香港居民。周續說，近年失業率約3%，升至4%已上升四分之一，顯示就業市場情况嚴峻，政府理應按現實情况訂出政策。

政府經常籲有需要者可申請失業綜援，周說綜援有標籤作用，申請者如同自認是窮人，「政府不應等到人窮才幫手」，反而應積極援助失業者，安排再培訓，並檢討本港產業結構。他表示推出為期6個月的失業援助金，涉款數十億元，相對兩期「保就業」計劃，涉約900億元，因此他認為是否推失業援助金不是「講道理」的問題，最後的決定全是政治決定，「視乎民建聯、工聯會是否真的逼政府推失業援助金」。

周提醒政府，「別以為可以拖延了事，市民會記住政府無幫過忙，在一個人最困難時，會記住政府無幫過忙，政黨亦會有後果」。他又說中聯辦新春酒會提到要注重民生問題，如今幫助失業者正正是最迫切的民生問題，若政府仍不處理，如何叫市民有信心政府可解決房屋等其他民生問題。