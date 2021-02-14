周永新：我們可能失去幾代年輕人 政府「所謂威權統治」 失去信任施政更難

明報記者 羅嘉凝

周永新於港大的辦公室內，貼上多張他的毛筆書法，其中兩張寫着《聖經》詩篇中的「誠實從地而生」、「公義從天而現」，旁邊則是出自《禮記》禮運大同篇的「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養……」前者像是他的信念，後者則是他的願景。但現實是周永新看見新冠病毒在院舍爆發時，一個個衣衫破舊的老人，爆疫的舊樓環境惡劣，「我無言以對」。

嘆SARS過後 舊樓環境更遜當年

近日出現爆發的疫廈不少是舊樓，播毒肇因是衛生環境惡劣的天井。特首林鄭月娥2017年競選時，曾邀周永新同往深水埗福榮街舊樓探望長者，他說當時望着堆滿垃圾的天井，問林太：「這些地方係咪人住？」如今，他問：「所謂國際都會，為何可容忍這情况？我們經歷過SARS，那時專家已說香港居住環境差，過了近20年，情况卻更差。」

家長恐港府不會重拾人權自由法治

社會政治氣候似乎亦遜當年，周永新說不少家長認為子女不可能接受現時政府「所謂叫威權統治」或所宣傳的價值觀，亦覺得中央或特區政府在未來10年亦不會逆轉，不會重拾人權、自由、法治等核心價值，故送子女到外地。他說政府要年輕人接受中央及特區的制度及價值觀，「可能要2047年先做到」，並斷言「我們可能會失去幾代的年輕人」。他舉例說，政府去年9月推出普及社區檢測計劃，他當時排隊檢測，隊伍中沒一個年輕人，其後另有調查亦反映大部分年輕人不相信政府，他可以預期政府施政將很困難。

當年籌委討論禁雙重國籍

不硬執行免社會動盪

行會成員葉劉淑儀近日提議嚴格執行《中國國籍法》，周永新是回歸前中國政府成立的香港特別行政區籌備委員會港方成員之一。他說《中國國籍法》雖列明不承認雙重國籍，但當年籌委會討論到不少港人擁有外國國籍，若強硬執行，將令社會動盪，他相信如今強推，即迫使部分港人要以外國人身分在港生活或隱瞞持有其他護照。

周永新認為，政府遲遲不推失業援助金，且凍結最低工資水平等，一件件事累積成公眾對政府的印象，很多市民對政府失去信心，「調升最低工資影響很小，但予人感覺政府是站在財團老闆那邊，那就失分了」。相比英國、韓國等地如期調升最低工資水平，他笑言「政府無得救就係咁啦」。