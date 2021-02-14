牛只應吃草 膠袋難消化 或藏胃一輩

獸醫：人類食物太甜 不合牛消化系統

王啟熙表示，牛的天性只能吃草，「牠們透過發酵草並產生脂肪酸來吸收能量。人的食物太甜，不適合牛的消化系統」。王表示，牛也會喜歡甜甜的東西，「一旦他們將人類和食物聯繫起來，他們就會知道可以從哪裏獲得食物，如野生猴子一樣」，故出現牛不斷闖進露營者的營搶食物。

王啟熙又解釋，若見到牛有大大的肚，未必代表牠滿肚都是膠袋，「我們並不容易單靠肉眼判斷牛腸胃內的物質。因為反芻動物如牛、馬需要大肚子慢慢發酵草，長時間存放大量食物，並讓胃中的細菌慢慢分解食物。發酵會產生大量熱能，這就是為什麼牛不會冷的原因」。不過膠袋不能被生物分解，難被牛消化，或一直卡在牛的腸胃內。「要視乎進食量。不過我們都沒有理由繼續粗心處理食物及廢物，這對牛而言並不公平。最重要別亂拋垃圾，如果在郊野公園看到垃圾，記得撿起來，牛連口罩都會吃！」

遇牛群搶食不宜餵 應退後免騷擾

當市民在郊外遇到牛群搶食，應該怎辦？王啟熙說，應該立刻退後，不要騷擾牠們，要給予牠們空間，「特別是有小牛在旁的母牛。香港的牛十分溫馴，所以切忌餵牠們，否則牠們會變得依靠人類獲取食物」。