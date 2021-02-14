義工：我都唔想放草，但佢哋真係無嘢食

義工每次放草，都會吸引十多頭牛來吃。牛義工Catson表示，義工認得不同的牛，例如一頭公牛特別不合群，每次都要為牠在較遠處放草，這樣牛們才不會起衝突。

睹牛女改隨牛群 料母牛離世不捨

Catson說，難忘第一次去塔門時看到一頭不願吃草的牛媽媽，她形容那頭母牛屁股很瘦、骨突出來，但肚很脹，「緣分使然，讓我放唔低佢，之後我每個月去三四日，睡醒，有能力就去」。然而個多月後這頭牛媽媽消失了，「之後個多月，我不斷在草叢搵佢，到處搵，叫又見唔到佢。然後我見到牛女跟咗牛auntie群，我都幾肯定佢因為太嚴重，搵咗個地方過世了……」

見牛求生消己死念 水澆荒地盼灌溉希望

做牛義工絕非輕鬆事，這群義工各有不同背景，但彼此抱持同一信念。20多歲、從事廣告業的童韻本受情緒困擾，甚至有輕生念頭，去年10月到塔門散心，驚見「超多（帳）營，但牛無草吃，到處走來走去」，其後也盼接觸大自然，便開始做牛義工。

有人認為不應干涉大自然，童韻說：「其實我都唔想放草，但佢哋真係無嘢食。我真係唔想有牛義工存在。」除了放草，義工會往草地淋水，也建議露營客把用剩的水澆到草地，「都會請佢哋唔好嫌棄牛屎，要自然地留牛屎在土地上」。

與牛相處後，童韻說自己本身心情低落，「但來到這裏，看到牛好似無草吃都依然努力生存，連垃圾都吃，我就覺得，連牛都努力求生，為什麼我這樣容易就想放棄？」一點一滴水珠滋潤寸草不生的土地，幼苗努力萌芽，於牛也好，於人也好，大家都但願有日，一片希望能長滿山野。