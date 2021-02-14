遊人踐躪「草島」 塔門牛食包吞袋 義工送草

吃慣了人類的食物，義工眼中的牛變得不太吃草。義工Catson說：「見到牛食咗好多膠袋都唔阻止，好似睇住人跳樓、被強姦都唔理一樣。」於是義工每周數次帶來鮮草，爬上長長的斜坡，高吼一聲「喲」召喚群牛，讓牛得享天然的口福。

明報記者 黃心悅

露營客帶來誘惑 改牛進食習性

1月22日，天氣回暖，烈日下有點熱。義工一行13人到達塔門大草地，一頭牛出來迎接。義工興奮不已，突然有遊人向牛遞上一個菠蘿包，義工登時神經緊張，「先生，請你唔好餵人食嘅嘢！」苦口婆心解說一輪，才勸服他離開。

當日塔門只有約10個營，牛義工Catson說已算是較少遊人。她大吼一聲，露營者紛紛看過來，甚至有小朋友高呼回應。正當眾人疑惑不已，一頭、兩頭牛緩緩走過來，猶如聽到媽媽說「開飯喇」，最後十多頭牛到來，吃義工帶來的草。義工又擔心牛沒水喝，用一個個剪開了的大膠樽充當盤子，盛水給牛喝。

有一頭牛沒隨大隊吃草，不斷逐個營搜索食物，義工如臨大敵，一個負責拿一束鮮草引牠離開，一個不停對露營者說：「請你哋拉埋個營嘅拉鏈，佢搵唔到食物就會走㗎」、「不如你哋擺番好啲嘢食」。有遊人驚慌失措，也有遊人喃喃道：「下次帶多個營嚟，專門裝嘢食」；亦有人對義工感不耐煩：「擺好咗啦！仲想點呀你！」

闖帳篷覓食 吞即溶咖啡粉

那頭牛一度離開，但過了沒多久又來「覓食」。數小時糾纏，牠還是連膠袋吃下半個麵包，又吞了一包鋁紙包裝的即溶咖啡粉。

旁人或許不理解這班義工，Catson做牛義工多年，本定期到西貢東壩及創興水上活動中心放草給牛，甚少到塔門。但她去年4月到塔門一趟，驚覺那兒的牛不會吃草，反而慣性闖進營內吃人的食物，「點解啲牛對草毫無反應？我係咁『揚』，10分鐘後先敷衍我，企起身，開始食兩啖」。

肚脹肢瘦牛糞見膠袋 義工花8月教吃草

後來她間中看到塔門有些牛屙「膠袋屎」，「其實是一個好的signal，證明都有少少機會屙出來。不過有啲（牛）會見到個肚愈來愈脹、高低咁嘅，手（腳）愈來愈瘦……」她形容，這些牛看起來猶如第三世界國家內的饑荒兒童一樣。義工「教導」8個多月，這個地方的牛才開始吃他們放的草，「近來先肯大啖大啖食（ 草）啊！見到佢哋食乾草，超感動」。

禿地滿佈蜆殼暖貼護墊 義工嘆「草根也踢爛」

Catson去年4月起每周兩次去塔門，發現去年10月、11月人滿為患情况最嚴重，「聽人說塔門一向多人去，不過疫情下不能旅遊，還有政府營地全都closed，人們更會湧去不是政府管轄的營地」。Catson憂心道，義工每次去到都會執垃圾，「蜆殼、蠔殼、暖貼、衛生護墊……什麼都有 」；又有不少露營者會生火，地上一片片焦黑，更讓這片土地寸草不生，本來一片翠綠，變成一片光禿，蹲下仔細看泥黃色的地，稀巴爛的草根垂死掙扎，「土地原本夏天春天應該長多啲草，但無，秋天冬天就更乾旱。你睇，你唔係踩喺枯萎嘅草上，你係踩喺根上，啲人連根都踢爛了」。

「牛唔應該咁瘦，唔應該咁淒慘的。」Catson眼中流露絲絲悲哀，「香港動物政策好差，其實我來做義工很單純，很簡單，只係知道事實係咁，覺得需要幫」。今年牛年，大家常祝賀彼此牛氣冲天，如塔門的牛也可許願，或許會是人類少一點亂拋垃圾，少一點摧殘草地，多一點對大自然的公德心。

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