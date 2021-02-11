【Emily】陳帆歲晚探劏房戶 許正宇籲派電子利市

首酒店改過渡房屋 樂善堂營運

呢個項目計劃向關愛基金申請撥款資助，營運期至少兩年，全幢過渡房屋酒店提供161個房間，房間面積由約120至約240平方呎，每間房設獨立洗手間、基本家具等；有一層共享空間畀居民作煮食、洗衫、乾衣等用途。樂善堂總幹事劉愛詩話，疫情下酒店業入住率大受影響，而輪候公屋嘅基層劏房戶受經濟下行影響失業或開工不足，增加對社會房屋嘅需求，今次項目可以話係「及時雨」。

聽日就係大年初一，財經事務及庫務局長許正宇提醒市民減少社交活動，改用視像方式拜年，又呼籲牛年搞搞新意思，透過電子支付派利市，「24小時隨時隨地收到親人朋友嘅祝福心意」；即使去街市買餸煮團年飯，許正宇話都可用電子支付。公務員事務局長聶德權亦拍片，祝願市民龍馬精神、萬事勝意、百毒不侵，並即場示範透過電話拜年。