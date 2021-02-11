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【Emily】陳帆歲晚探劏房戶 許正宇籲派電子利市

【明報專訊】年近歲晚，民建聯噚日邀請運輸及房屋局長陳帆去土瓜灣與住喺劏房嘅基層家庭交流。陳帆話，知道輪候公屋嘅人好多，生活條件亦非常困苦，政府搵地建屋同時，會做劏房租管、租金津貼等，又呼籲賓館和酒店同政府聯絡，提供過渡房屋。運房局噚晚喺facebook隨即公布首個酒店改作過渡房屋嘅項目，副局長蘇偉文前日見證樂善堂同業主簽署合作備忘錄。據了解，有關酒店為位於土瓜灣炮仗街嘅「香港郵輪酒店」（Cruise Hotel）。

首酒店改過渡房屋 樂善堂營運

呢個項目計劃向關愛基金申請撥款資助，營運期至少兩年，全幢過渡房屋酒店提供161個房間，房間面積由約120至約240平方呎，每間房設獨立洗手間、基本家具等；有一層共享空間畀居民作煮食、洗衫、乾衣等用途。樂善堂總幹事劉愛詩話，疫情下酒店業入住率大受影響，而輪候公屋嘅基層劏房戶受經濟下行影響失業或開工不足，增加對社會房屋嘅需求，今次項目可以話係「及時雨」。

聽日就係大年初一，財經事務及庫務局長許正宇提醒市民減少社交活動，改用視像方式拜年，又呼籲牛年搞搞新意思，透過電子支付派利市，「24小時隨時隨地收到親人朋友嘅祝福心意」；即使去街市買餸煮團年飯，許正宇話都可用電子支付。公務員事務局長聶德權亦拍片，祝願市民龍馬精神、萬事勝意、百毒不侵，並即場示範透過電話拜年。

相關字詞﹕劏房 過渡性房屋 民建聯 陳帆

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