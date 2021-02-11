【Emily】「35+」泛民續保帶住「出入平安」 安德里感恩獲「加油」沒被拋棄

生日正日去續保嘅鄒家成喺fb上載佢吹蠟燭嘅post，話今年24歲生日，嗰種想留住當下嘅感覺比上年強烈，同時更感恩。南區區議員袁嘉蔚就話，「不知道會否與愛我的你們暫別」，知道自己會害怕，所以更會堅強；早排刺咗「Fearless」紋身喺手腕，作為一個提醒、一個記號、一個陪伴，知道港人唔會認輸。人民力量陳志全形容吉凶未卜，擔心最壞情况係即時收押上庭，無論最後結果如何，都「幸不辱命，無怨無悔」。

區軒睇唐君毅著作等續保

噚日成功續保嘅區諾軒（區軒）帶咗唐君毅嘅書《人文精神之重建》喺警署等候期間睇，文末唐君毅嘆道自己嚟到香港著書立說，都「為人而非為己」，區軒話「相信我哋好多參與政治的朋友亦如是。多艱困的格局，一定有它的應對辦法」。