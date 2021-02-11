外傭不得外宿覆核駁回 官：合約承諾無權豁免

申請人為Yvette Dingle Fernandez及其女兒，答辯方為勞工處長及入境處長。法官周家明稱，申請方錯誤理解入境處及勞工處有豁免留宿規定權力，上訴庭早前已裁定留宿規定是外傭合約責任，非入境處施加的逗留條件。違反留宿規定非刑事罪行，入境處沒有權豁免。雖然勞工處有權批出豁免，但由於申請人及其僱主未達共識，勞工處不能在此基礎下豁免。

指外傭無居權 不能引《人權法》挑戰

對於申請方認為，外傭休假時需守規定，違反人權法賦予的行動自由，周官反駁稱外傭沒居留權，不能依賴《香港人權法案條例》第8條提出挑戰。至於外傭是否在年假、產假等連續長假期間在外留宿，周官認為議題與本案無關，故不作判斷。周官強調議題有爭議空間，即使他駁回是次申請，不代表他接納政府詮釋，如何理解留宿規定條款要待日後其他案件出現才能定奪。

【案件編號：HCAL3215/19】