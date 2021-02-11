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假招聘套資料申貸款 3男涉騙600萬

【明報專訊】警方商業罪案調查科根據線報調查後，前日拘捕3名涉嫌串謀詐騙男子，相信他們透過網上招聘協助匯款求職帖文，收集事主個人資料申請貸款。事主戶口收款後誤以為是匯款，將款項存入匪徒指定戶口或交予假扮律師行職員的騙徒。犯罪集團最少涉及32宗同類案件，合共騙取約600萬元。

以為工作代收匯款 收銀行信始知受騙

商業罪案調查科高級督察莊子承表示，警方去年1月至12月接獲多宗報案，稱有人於網上發求職帖文招聘協助匯款，按照匯款金額可獲取報酬。對方透過手機短訊向事主索取個人資料，包括身分證、銀行戶口、地址證明及入息證明等。其後騙徒利用事主資料向銀行申請貸款，當借貸獲批核，事主戶口收款後誤當款項是匯款，遂按指示將款項存入指定戶口或交假扮律師行職員的騙徒。事主數星期後收到銀行信件貸款始知受騙，但已無法再與騙徒聯絡。

警方調查後鎖定涉案犯罪集團，探員昨於中環拘捕一23歲男子，他正假扮律師行職員收取一19歲女事主3.7萬元「匯款」。探員其後再於馬鞍山及旺角拘捕兩名分別24歲、25歲男子，他們負責分工及假扮律師行職員收款。行動中檢獲約7萬元現金，相信與收取的「匯款」有關。警方初步調查相信犯罪集團最少涉32宗同類案件，10男22女事主年齡由18至57歲，被騙款項由2.6萬至100萬元。損失100萬元的35歲男事主被利用資料向兩銀行借貸52萬及48萬元。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

警料最少涉32宗同類案件

商罪科高級督察張文瀚稱去年接獲332宗求職騙案，較2019年的175宗大幅上升約九成。張稱市民如見標示「搵快錢」、「毋須工作經驗」、「毋須特別技能」等字句求職帖文應加倍小心，切勿輕易透露個人資料。如有懷疑，應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。

相關字詞﹕搵快錢 個人資料 求職騙案 匯款

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