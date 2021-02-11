醫生工會稱難再罷工 蔡堅：不以杯葛接種要脅

醫學會會長蔡堅昨午在記者會被港台記者問有否後續行動，包括會否杯葛疫苗接種，蔡堅形容「（業界）肉在砧板上，醫學會的處境與港台員工一樣，做得幾多就幾多」，但不會以是否合作參與疫苗接種要脅。他又說，「醫生考試唔應該擔心。如再有人公開挑戰我要我考執照試，如應承收回修訂條例，我會參加考試，考個及格他看。」

馬仲儀：星洲無做夠年期自動註冊

食衛局長陳肇始昨晚與兩間醫學院、醫委會、醫學會、前線醫生聯盟、公共醫療醫生協會等代表講解免試引入非本地培訓醫生的建議。與會的馬仲儀形容政府方案原則上錯誤，不能接受或支持方案，「摧毁我們原有考試制度，還要不明不白」，她又擔憂要與大灣區融合和資格互換及承認。

馬續稱，外界常將政府新方案與新加坡比較，但星洲有制度限海外醫生工作地方，亦無做夠一定年期可自動註冊，只有極少數通過非常嚴謹審核者才可註冊，「唔好抄新加坡一啲又唔抄一啲，又唔講市民聽」。