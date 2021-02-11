狎女友5歲女 內地商人囚39月

告知生母無反應 生父揭發

被告為商人吳森雄（30歲），被控於2019年1月1日至3月22日在深圳非禮女童X。法官勞潔儀在判刑後，感謝女童生父及祖母勇敢揭發事件，否則女童的情况或不堪設想，又希望女童母親能為女兒設想，支持女童及盡母親的責任，同時要求社署向女童提供援助。

勞官判刑時引述女童的心理報告指出，女童在事後表現得被動及內向，不時發呆，又對與被告同住感到煩亂及驚恐，生怕被告會再侵犯她的私處；而女童事後須留院，錄口供及出庭作供令她感到大壓力，幸得生父支持，對她的復元很有幫助，現時她沒有明顯精神問題。

勞官稱，被告無悔意、又承認與女童的關係情同父女，因此就算兩人沒有血緣關係，仍屬違反誠信，而女童現時情况屬「不幸中之大幸」。

【案件編號：DCCC35/20】