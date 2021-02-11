35+被捕鄒家成加控七一立會暴動 指模被指脗合證物

鄒家成昨晚要額外交1萬元保釋金。他說，警方未就暴動罪正式落案起訴，3月24日需到警署報到，屆時會知道律政司是否落案起訴，他認為被起訴的可能相當大，形容律政司「趕住同立法會衝擊事件有關的10多位被告一併在法庭處理」。他又說，政治寒冬中來自政權的打壓會愈演愈烈，未來很多人會面臨被捕、入罪等，但政權不會「拉得晒」渴望民主自由的一群，他說「只要心存革命，革命不會有完結一日，直至革命成功為止」。

戴耀廷續保：公開講話不安全

其他被控涉顛覆國家政權者，大部分稱以5萬元續保。民主派初選協調者戴耀廷在保釋後表示，香港情况轉變很大，「公開講話已經不太安全，尤其我這類人，所以我不說了」。

另一協調者區諾軒保釋後稱，警方續沒收其特區護照，他希望市民在亂流下平安；民主動力召集人趙家賢稱，希望市民在香港新局面下有智慧繼續生活。