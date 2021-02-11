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林鄭授7警獎狀 感謝為國安犧牲

【明報專訊】前警務處長盧偉聰、現任警務處長鄧炳強等7名現任及前任警隊高層早前被美國制裁，特首林鄭月娥昨向他們頒發「行政長官公共服務獎狀」，以表揚他們就維護國家安全的重大貢獻。

陳克勤：就美制裁高姿態反擊

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，本次嘉許沒跟隨去年的授勳名單公布，情况罕見，相信港府有意就美國制裁展示高姿態的反擊，並高度肯定獲獎者無懼個人影響、執行維護國安的工作。

頒授典禮昨在禮賓府舉行，獲獎者包括盧偉聰、鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、國安處長蔡展鵬、助理處長（國家安全）簡啟恩、助理處長（國家安全）江學禮及國安處高級警司李桂華。7人的嘉許語中，盧偉聰被表揚制止2019年社會動亂，就維護國家安全有重大貢獻；其餘6人則被表揚就維護國家安全及實施《港區國安法》有重大貢獻。

政府表示，為落實《港區國安法》及成立國家安全處，香港警務處在短時間內籌備所需的人力、設備、設施，並制定管理與行動上的策略，以及程序指引；過去多月，負責的警員堅定不移地履行維護國安的職責，值得嘉許，其中7名相關的警員為維護國家安全及保障「一國兩制」作出個人犧牲，特首對他們的工作充分肯定，並予以嘉獎。

政府過往多在7月1日公布授勳名單，去年因專注應對疫情而延至10月1日公布；當時盧偉聰獲頒金紫荊星章，蔡展鵬和李桂華則獲頒香港警察卓越獎章。

相關字詞﹕鄧炳強 盧偉聰 行政長服務獎狀 制裁 國家安全法

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