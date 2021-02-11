三口家疑財困協定同死 兒勒馬沒跟隨 父母墮樓亡 子涉助自殺控誤殺

事發昨凌晨1時46分，一對男女從元朗安興街50號好彩洋樓高處墮下，倒卧大廈平台重傷昏迷。接報到場消防駕起升降台先後將兩人救回地面，救護員即場證實男子不治，女子由救護車送院，搶救後不治。

今提堂 現場檢夫婦遺書

警方初步調查兩人為夫婦，73歲男子姓劉，66歲妻子姓許，現場檢獲遺書。其後尋獲兩人的兒子，經調查後相信他曾協助父母自殺，遂以涉嫌協助他人自殺將他拘捕，其後由探員黑布蒙頭帶返警署扣留調查。元朗警區重案組人員接手調查案件及徵詢法律意見後，昨晚控告41歲兒子一項「誤殺」罪，案件今日上午將於屯門裁判法院提堂。

消息稱，兒子報稱欠債約20萬元，受財務困擾，一家三口決議一同尋死，事前亦曾發信息通知友人，3人登上大廈天台，父母一躍而下，兒子最後沒跟隨。有街坊表示，三口家去年底才搬入單位，為自置物業，兒子則從事貿易生意。資料顯示，涉事單位由父母二人持有，去年7月以323萬元購入。好彩洋樓在2月1日曾圍封強制檢測新冠，約172居民接受檢測，沒發現確診個案。

港多債務處理方法 社工籲求助

向晴軒債務理財團隊主任翁麗萍表示，案中疑欠債數額不高，三口家亦有自置物業，料涉較難處理債務。她透露，疫情爆發後，去年3至9月期間接獲大量涉及中小企周轉不靈求助個案，至近月亦接獲大量涉及失業和股票投資失利求助，估計案中兒子債務問題「頂咗好耐好辛苦」，但本港有債務重組、破產等處理方式，債務並非無法解決的問題，若想盡辦法仍渡過難關不果，可嘗試向專業機構求助，毋須自毁。

大狀：舉證依賴子口供

執業大律師陸偉雄稱，案中兒子因與父母。協定自殺，構成協同自殺中的協助、教唆他人自殺，若能證明他曾有行為促使父母自殺，更會涉及誤殺。不過，陸稱案中3名參與自殺協定者只有一人生還，缺乏閉路電視等客觀證據下，舉證十分依賴兒子口供，即使警方向鄰居、親友等了解其一家狀况，證供亦僅屬推測的輔助證供，若兒子「無嘢講」，只能寄望警方繼續調查時能旁敲側擊引導講出真相。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

明愛向晴軒債務及

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