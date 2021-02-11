港聞

港聞二

三口家疑財困協定同死 兒勒馬沒跟隨 父母墮樓亡 子涉助自殺控誤殺

【明報專訊】元朗一個家庭疑因兒子欠債問題困擾，一家三口昨凌晨圖共赴黃泉，父母雙雙墮斃，41歲兒子臨崖勒馬沒跟隨，事後涉嫌協助他人自殺被捕。元朗警區重案組人員接手調查案件及徵詢法律意見後，昨晚將案件改列誤殺，兒子將於今早於屯門裁判法院提堂。

事發昨凌晨1時46分，一對男女從元朗安興街50號好彩洋樓高處墮下，倒卧大廈平台重傷昏迷。接報到場消防駕起升降台先後將兩人救回地面，救護員即場證實男子不治，女子由救護車送院，搶救後不治。

今提堂 現場檢夫婦遺書

警方初步調查兩人為夫婦，73歲男子姓劉，66歲妻子姓許，現場檢獲遺書。其後尋獲兩人的兒子，經調查後相信他曾協助父母自殺，遂以涉嫌協助他人自殺將他拘捕，其後由探員黑布蒙頭帶返警署扣留調查。元朗警區重案組人員接手調查案件及徵詢法律意見後，昨晚控告41歲兒子一項「誤殺」罪，案件今日上午將於屯門裁判法院提堂。

消息稱，兒子報稱欠債約20萬元，受財務困擾，一家三口決議一同尋死，事前亦曾發信息通知友人，3人登上大廈天台，父母一躍而下，兒子最後沒跟隨。有街坊表示，三口家去年底才搬入單位，為自置物業，兒子則從事貿易生意。資料顯示，涉事單位由父母二人持有，去年7月以323萬元購入。好彩洋樓在2月1日曾圍封強制檢測新冠，約172居民接受檢測，沒發現確診個案。

港多債務處理方法 社工籲求助

向晴軒債務理財團隊主任翁麗萍表示，案中疑欠債數額不高，三口家亦有自置物業，料涉較難處理債務。她透露，疫情爆發後，去年3至9月期間接獲大量涉及中小企周轉不靈求助個案，至近月亦接獲大量涉及失業和股票投資失利求助，估計案中兒子債務問題「頂咗好耐好辛苦」，但本港有債務重組、破產等處理方式，債務並非無法解決的問題，若想盡辦法仍渡過難關不果，可嘗試向專業機構求助，毋須自毁。

大狀：舉證依賴子口供

執業大律師陸偉雄稱，案中兒子因與父母。協定自殺，構成協同自殺中的協助、教唆他人自殺，若能證明他曾有行為促使父母自殺，更會涉及誤殺。不過，陸稱案中3名參與自殺協定者只有一人生還，缺乏閉路電視等客觀證據下，舉證十分依賴兒子口供，即使警方向鄰居、親友等了解其一家狀况，證供亦僅屬推測的輔助證供，若兒子「無嘢講」，只能寄望警方繼續調查時能旁敲側擊引導講出真相。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

明愛向晴軒債務及

理財輔導專線：3161 2929

相關字詞﹕自殺協定 跳樓 墮樓

上 / 下一篇新聞

傑斯保釋被拒 「林鄭死全家」言論涉煽動 控方指《刑事條例》下同涉國安 黎智英案指引適用
傑斯保釋被拒 「林鄭死全家」言論涉煽動 控方指《刑事條例》下同涉國安 黎智英案指引適用
黎智英年初七申保釋 國安指定法官審理
黎智英年初七申保釋 國安指定法官審理
爆炸品案被告保釋須交證件 官：唔承認嘅都要交 手機信息提文具玩具「整蛋糕」 意指防具武器「整炸彈」
爆炸品案被告保釋須交證件 官：唔承認嘅都要交 手機信息提文具玩具「整蛋糕」 意指防具武器「整炸彈」
男生襲警遭覆核刑期撤感化 上訴庭：原審忽略阻嚇
男生襲警遭覆核刑期撤感化 上訴庭：原審忽略阻嚇
少年認掟汽油彈 警誡稱有人教他
少年認掟汽油彈 警誡稱有人教他
擬修例撞倒貓狗須停車 專家：或加劇交通擠塞
擬修例撞倒貓狗須停車 專家：或加劇交通擠塞
美參議員重提《香港避風港法案》 稱回應國安法提供庇護 5年日落條款
美參議員重提《香港避風港法案》 稱回應國安法提供庇護 5年日落條款
林鄭授7警獎狀 感謝為國安犧牲
林鄭授7警獎狀 感謝為國安犧牲
35+被捕鄒家成加控七一立會暴動 指模被指脗合證物
35+被捕鄒家成加控七一立會暴動 指模被指脗合證物
狎女友5歲女 內地商人囚39月
狎女友5歲女 內地商人囚39月
6醫學團體反對免執業試引入醫生 醫委會主席：探討免試須保質素
6醫學團體反對免執業試引入醫生 醫委會主席：探討免試須保質素
醫生工會稱難再罷工 蔡堅：不以杯葛接種要脅
醫生工會稱難再罷工 蔡堅：不以杯葛接種要脅
假招聘套資料申貸款 3男涉騙600萬
假招聘套資料申貸款 3男涉騙600萬
外傭不得外宿覆核駁回 官：合約承諾無權豁免
外傭不得外宿覆核駁回 官：合約承諾無權豁免
臨時醫院落雨漏水 醫護：滴中驗病毒儀器
臨時醫院落雨漏水 醫護：滴中驗病毒儀器
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「35+」泛民續保帶住「出入平安」 安德里感恩獲「加油」沒被拋棄
【Emily】「35+」泛民續保帶住「出入平安」 安德里感恩獲「加油」沒被拋棄
【Emily】推銷免費疫苗保 波哥：身故賠30萬恩恤
【Emily】推銷免費疫苗保 波哥：身故賠30萬恩恤
【Emily】吳秋北批移英者「睡不醒」 曾鈺成舉華僑為例：去他方≠唔愛國
【Emily】吳秋北批移英者「睡不醒」 曾鈺成舉華僑為例：去他方≠唔愛國
【Emily】借助港外籍「Super Fans」 旅發局唱好疫後香江
【Emily】借助港外籍「Super Fans」 旅發局唱好疫後香江
【Emily】500桃花為港祈福 慈山寺初七重開
【Emily】500桃花為港祈福 慈山寺初七重開
【Emily】陳帆歲晚探劏房戶 許正宇籲派電子利市
【Emily】陳帆歲晚探劏房戶 許正宇籲派電子利市
喜迎新歲
喜迎新歲