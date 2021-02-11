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擬修例撞倒貓狗須停車 專家：或加劇交通擠塞

【明報專訊】政府建議修訂《道路交通條例》，規定司機在撞倒狗或貓時必須停車，違例者最高可罰款1萬元及監禁12個月，相關條例草案將於2月24日提交立法會審議。有關注動物權益組織表示歡迎，但擔心法例通過後，會有市民要求清理流浪貓狗，呼籲駕駛者尊重生命；香港汽車工業學會會長李耀培擔心駕駛者在市區撞傷貓狗時停車，或會加劇交通擠塞，希望審議條例期間釐清法例不清晰的地方，並為駕駛者提供清晰指引。

政府表示，​《2021年道路交通（修訂）條例草案》將於下周五（19日）刊憲，把「貓」和「狗」納入「動物」定義內，並將於2月24日提交立法會審議。

現時法例撞倒動物須停車 未納貓狗

食衛局發言人表示，近年市民飼養的貓和狗數目不斷上升，牠們遭車撞倒受傷或死亡的意外亦不時發生。發言人表示，經公衆諮詢，政府建議修例，擴大「動物」的涵蓋範圍，規定司機須在撞倒貓或狗時須停車，以令意外中受傷的貓狗獲及時治理。現行法例下，動物定義涵蓋馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊，但不包括貓和狗。政府於2018年曾就修例諮詢公眾，有建議將野生動物如猴和野豬也包含在內，惟政府未有採納。

違者可罰款1萬囚1年

《條例》現時訂明，車輛如發生意外而導致指定動物物種受到傷害，司機必須停車，以及不遲於意外發生後24小時報警。意外後若不停車，可罰款1萬元和監禁12個月；沒有提供個人資料及沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時內報警，則可處罰款1.5萬元和監禁6個月。

非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪稱，新界不時發生駕駛者撞到貓狗後不顧而去，認為政府願意修訂是好事，下一步應研究修例檢控故意駕車撞到貓和狗等動物。他又說，在外國動物被視為道路使用者，呼籲香港駕駛者在道路見到動物應忍讓，「讓牠們過馬路，不會花太多時間」。

相關字詞﹕貓狗 道路交通條例

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