男生襲警遭覆核刑期撤感化 上訴庭：原審忽略阻嚇

被告方盼法庭考慮自閉背景

官：被告風紀隊長 是否典型患者

控方強調，襲警一般判以監禁式刑罰，中六生陳軍佑（17歲）曾向警員叫囂，明顯有意圖向警員施襲。法官陳慶偉主動問控方當日事發經過。控方稱，民間集會團隊當時發起港島區集會，及後示威蔓延至旺角，即本案發生地點。法官彭偉昌補充，上訴庭審理這類案件需考慮全面社會環境。

被告一方則稱，被告患輕微自閉症狀，希望法庭考慮。彭官聽畢反問，被告是校內風紀隊長，不時參與義工服務，亦獲師長稱讚，「這是典型自閉症患者的表現嗎？」被告一方稱，如上訴庭改判監禁，希望酌情下調刑期，讓被告盡快繼續學業。

3宗涉反修例案判刑加重

另外，就3宗涉及反修例運動的刑期覆核案，上訴庭昨頒下裁決理由。其中，15歲男生涉向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，原本被判3年感化令，及後改判教導所，旁聽人士早前追罵律政司代表「掙埋啲陰騭錢」。上訴庭判辭表示，根據案例，雖然男生患有亞氏保加症及對立性反抗症，但他完全知道自己的行為，不能以患病為干犯嚴重罪行的藉口，認為原審裁判官何俊堯判刑過輕。

上訴庭判辭表示，男生針對警察宿舍丟汽油彈，與當時社會衝突有關，屬隨機施襲，「其惡劣程度不容任何法庭低估」。上訴庭強調，男生犯案後悔意有限，亦沒有對宿舍住戶表露歉意，令人質疑旨在博取輕判。

至於男學生司徒浩燊（21歲）承認前年11月在沙田管有兩支改裝金屬棍，早前被判囚10天，及後改判囚3個月。判辭稱，原審裁判官溫紹明考慮社會氛圍時，基於錯誤求情理由而輕判男學生，會向社會發出錯誤信息。

此外，15歲少年前年在屯門涉用槌襲擊警員右肩，原判12個月感化令，早前被改判入更生中心。判辭表示涉案槌具殺傷力，少年在附近有黑衣人堵路下逃避追捕，可能激發其他人加入「搶犯」及襲警。

【案件編號：CAAR12、13、15、19/20】

（反修例風暴）