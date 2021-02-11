爆炸品案被告保釋須交證件 官：唔承認嘅都要交 手機信息提文具玩具「整蛋糕」 意指防具武器「整炸彈」

42歲首被告續還押

被告依次為報稱程式設計師黃智榮（42歲）和裝修工人張煜球（62歲），黃被拒絕保釋外出，張則獲准以5000元保釋及交出所有旅遊證件等，主任裁判官蘇文隆稱「承認或者唔承認嘅（旅遊證件）都要交」。

控罪指，首被告黃智榮於本月8日，在粉嶺榮福中心對出近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有、保管或控制爆炸品，即約17.4公斤硝酸鉀、約2.8公斤氧化鐵、約1.8公斤鎂、約1.2公斤鋁、約4公斤硫磺、約1.5公斤煙火棒、約260克鞭炮、3套無線電遙控裝置、一條USB線及兩個電子磅。

次被告張煜球則於同日在榮福中心一單位，管有69支箭、45個箭頭、5把弓、兩支電槍、8支伸縮棍、一個鉗及一套螺絲批，意圖用於非法。

Tg通話涉案發日15萬元交易

據了解，警方在首被告行李箱檢獲化學物品、俗稱「滴滴金」的煙火棒等，另在紅白藍袋檢獲防毒面具及逾200個濾芯，身上搜出一部手機及匯豐存摺。警查手機通訊紀錄發現Telegram對話，提及案發當天下午3時到聯和墟進行涉款15萬元的交易，他負責送遞及提供銀行戶口。二人曾提及化學物品、文具、玩具及「整蛋糕」，文具和玩具意指防具及武器，「整蛋糕」意指「整炸彈」。至於次被告為涉案單位的租客，警方在單位內檢獲弓箭及印有「光復香港時代革命」的文宣貼紙等。

【案件編號：FLCC209/21】

（反修例風暴）