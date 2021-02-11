傑斯保釋被拒 「林鄭死全家」言論涉煽動 控方指《刑事條例》下同涉國安 黎智英案指引適用

報稱網台主持的尹耀昇（52歲）被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，4項控罪針對他在去年8月8日、15日、9月5日及10月10日，在網上節目主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府，或激起對其離叛等。控方申請將案件押後至5月10日再訊，以待進一步調查，包括調查大量片段、言論，以及與被告相關的財務資料。

據了解，控方指控傑斯透過網上的「傑斯頻道」發表煽動言論，包括在外國宣布制裁中港官員後翌日，透過節目形容制裁只屬「小小懲戒」，希望特首林鄭月娥「死全家」，以泄大家心頭之憤。控方又指，傑斯曾稱希望港人借鏡烏克蘭革命，「搞到特首着草」，認為言論暗示使用武力，以達至非法目的。

涉對中共作不當扭曲批評

控方又表示，傑斯企圖將香港與內蒙古獨立為族群，對中國共產黨作出不當批評， 以及將五星紅旗形容為國家政權，並作出不當和扭曲的批評。另外，控方指傑斯又號召他人參與去年9月6日的示威，形容當日確有示威發生，當中更有289人被捕。

稱掌握40影片 或有更多嚴重控罪

據悉，控方考慮到控罪公訴期限為6個月，故決定先正式起訴傑斯，目前掌握進一步材料，包括最少40條影片，當中涉及6個範疇包括支持「私了」、港獨、組織和協助犯案者逃至台灣等（見表），不排除有更多嚴重控罪，預計下次聆訊會有「新方向」。

控方在庭上引用終院就「黎智英案」中，為國安法案件保釋定下指引的判辭，認為即使控罪屬《刑事罪行條例》，但同樣涉及危害國家安全，故國安法的保釋指引同樣適用。控方又認為，法庭考慮保釋條件時，必須考慮相關條件是否可行和可切實執行，不應接納空泛和不切實際的保釋條件。總裁判官蘇惠德聽畢雙方陳辭後拒絕傑斯保釋。

另外，就「第二代美國隊長」的示威常客馬俊文被控國安法的「煽動他人分裂國家」罪的案件，控方昨申請將案件轉介至區域法院，並押後至3月2日再訊，被告沒保釋申請，繼續還押。

【案件編號：WKCC534/21、4076/20】

明報記者

（港區國安法）

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