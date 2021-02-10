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加拿大救生艇計劃生效 港大專生簽證鋪路入籍

【明報專訊】加拿大聯邦政府因應香港實施《港區國安法》推出「救生艇計劃」，其中的「青年人才」工作簽證計劃已接受申請。持香港特區護照或「英國國民（海外）護照」（BNO），並於最近5年內完成當地大專課程者，可申請加國3年工作簽證。申請者需年滿18歲或以上，但不設年齡上限，計劃將於2023年2月7日結束。

計劃2023年2月7日結束

有份推動加拿大「救生艇計劃」的Hong Kong Watch發新聞稿介紹「青年人才」工作簽證計劃︰由2月8日起，香港畢業生及其親屬可申請3年的工作簽證，以鋪路取得國籍，計劃包括過去5年在加拿大取得專上或學位或外國相等學歷的畢業生。申請者需持香港特別行政區護照或BNO並年滿18 歲或以上，但不設年齡上限。另外兩項政策會於今年稍後時間生效，包括︰為擁有一年或以上加拿大工作經驗的香港人提供入籍途徑；於當地完成大專課程的香港居民可直接申請成為當地永久居民。

新聞稿引述前港督彭定康表示，香港很多支持民主的積極者都是97年回歸後出生，不符合BNO資格，加拿大的青年人才計劃向香港年輕畢業生提供重要救生索（vital lifeline），亦可填補BNO計劃的缺口。

中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛表示，加國收緊投資移民，疫情影響當地就業職位，難透過求職以入籍移民，認為「青年人才」計劃吸引計劃移民者多一個選擇，但認為須於當地求學為條件，不適合較大年紀港人，相比之下，以BNO移民英國難度較低。

行政長官林鄭月娥昨出席行會時被問到，港府有否提醒駐港領事館勿向持該國護照者提供政治庇護時表示，《國籍法》不承認雙重國籍，她亦引人大常委解釋，如在其他地區具外國國籍或居留權的人，除非他們放棄並已被批准放棄該「外國」（新聞處於記者會後新聞稿補充︰「應為中國」）國籍，否則即屬香港的中國公民，沒資格獲領事保護。

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