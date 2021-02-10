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初創tiips平台 買杯咖啡儲分換黃金

【明報專訊】近年多個大型商戶集團、交通運輸系統推出積分平台，整合消費積分換取旗下品牌產品及禮券等。「積分平台由大型商戶做得相當成功，那麼小商戶怎辦？我們想為小商戶做積分平台，串連小商戶做個大平台。」本地初創開發出積分平台「tiips」，儲消費積分兌換黃金。tiips創辦人兼行政總裁倪家樂表示，冀助消費者建立一邊消費，一邊增值財富的理財習慣。

目標連結小商戶建大平台

「平時飲咖啡儲印仔換免費咖啡；如果用tiips，飲一杯可以儲積分換取幾個mg（毫克）的黃金，用家就可以一邊飲咖啡，一邊增值財富」。倪家樂表示，tiips是買賣實金的網店，不過有別傳統金舖買賣金粒、金條等以1両（約37.4克、現值約1.8萬港元）為最少交易單位，他們以毫克（mg）為交易單位，即千分之一克。

用家在平台合作商戶消費賺分，每商戶有不同派分機制，如買一底雞蛋仔就有50分，或於日本餐廳消費滿900元就有1000分；用家可以積分兌換黃金，每20分兌換1毫克。若用家在平台上換取的黃金達到1克（即1000毫克）時，可加手工費換取1克金幣；而達50克（即5萬毫克），可到有本地鑄金認可的「張氏金業」提取實金。用家亦可以積分兌換的黃金存量轉換成現金，平台會透過「轉數快」存入用家戶口。

創辦人：消費換資產 美日盛行

倪家樂說，「消費換資產」的商業模式於美國及日本已相當成熟，兌換股票或基金等，他將此概念引入香港，以消費換黃金，既切合華人社會對黃金的偏好，黃金亦同時具有保值功能。農曆新年將至，tiips會推出「以黃金派利是」 功能，用家可將平台上的黃金化成電子利是轉贈親友。

tiips於去年12月推出，現有逾千名登記用家，平台上暫有10多商戶，以食肆為主。倪表示目標商戶為中小企，冀今年內可連結500家小商戶；又計劃除黃金以外，加入兌換股票及加密貨幣。tiips亦正與環保科技公司Carbon Coins合作，用家將膠樽放入回收機所換取的Carbon Coins積分，可轉換成tiips積分，再換黃金。

明報記者 林穎茵

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