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收肉金不服務 報警稱遭禁錮 假援交騙款1.9萬 兩中三生被捕

【明報專訊】有詐騙集團以援交少女作招徠，於網上誘騙事主到時鐘酒店接受援交服務，其間再報警訛稱禁錮騙財。一名28歲男事主肉金已付未得服務下被騙約1.9萬元。警方經調查後拘捕一對就讀中三的少男少女，正追緝一名在逃少女。

援交討論區談交易 一少女在逃

警方於上周四接獲匿名報案，稱一名少女於尖沙嘴柯士甸道一間時鐘酒店內被非法禁錮，軍裝警員到場後發現一名28歲男子及一名15歲少女於房間內，懷疑有未成年少女參與援交，遂把二人帶返尖沙嘴警署助查。

油尖警區刑事調查隊第四隊接手調查後，發現28歲事主於當晚較早時間，在社交媒體的援交討論區內結識一名自稱可安排援交服務的中介人，事主經議價後，於當晚約11時到尖沙嘴柯士甸道一間時鐘酒店等候中介人出現，及後一名年約16至18歲少女陪同一名15歲少女到上址，較年長的少女收取事主約1.9萬元現金後離去，事主及後與15歲少女「開房」。

油尖警區刑事調查隊第四隊督察陳世章表示，二人甫進入房間，15歲少女以不同藉口拖延時間，估計等待同黨報警訛稱遭禁錮，打算等警員到場後再趁機逃走。是次二人同被帶回警署，該15歲少女經調查後被探員識破，涉嫌詐騙被捕。

警指集團相同手法行騙約5月

警方經調查後，至前日到油塘一個公共屋邨拘捕一名16歲少年，相信是案中「中介人」，至於負責收取金錢的少女則仍然在逃。陳世章稱事主當時於互聯網尋找援交服務，未有證據證明他尋求未成年少女服務。警方相信該集團已以同樣手法行騙約5個月，被捕少男少女則就讀中三，為同校同學，疫情下毋須上學。男方負責於網上任「中介人」尋找獵物，女方則任援交少女角色。

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