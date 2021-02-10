馮永業稱不識賭王姨仔 官指自欺欺人駁回上訴

職責分配航權 收陳婉玉51萬 服刑完畢

上訴人馮永業早前服刑完畢，案發時負責航空事務，包括指定及分配航權給航空公司及直升機場擴建計劃，陳婉玉任職港聯的董事暨股東。馮早前被控一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪，陳則被控一項向公職人員提供利益罪。原審法官游德康裁定二人涉貪罪脫，但裁定馮公職人員行為失當罪成。

上訴庭判辭稱，控辯雙方對於馮永業接受陳婉玉的51萬元雍景台訂金沒有爭議，如果51萬的確是賄款，馮收款後沒有申報利益衝突，反而繼續參與及審批港聯的申請，他必然是嚴重及蓄意作出不當行為，故構成公職人員行為失當罪；另一方面，即使涉案51萬元並非賄款，如果馮知悉陳與港聯的關連，卻沒有申報，其作為亦會構成公職人員行為失當罪。馮一方早前提出，終院在曾蔭權涉貪案釐定新的法律原則，惟上訴庭認為曾蔭權案對本案議題沒有實質影響。

上訴庭形容，馮自辯時聲稱2005年才知悉陳和港聯的關係，說法有違常理及自欺欺人，因為兩人相識的2003年飯局上，賭王何鴻燊外甥、時任港聯行政總裁謝天賜只帶陳赴宴，馮必然意會到陳在港聯的地位不輕。上訴庭又稱，馮承認兩人是親密情侶，但否認在2005年的立法會會議留意到陳在場，說法匪夷所思，因為不論會場的環境、角度如何，他都不可能忽略了親密情侶在場，所以原審法官裁定他自辯時說謊，裁決合理無誤。

沒披露二人關係 官指馮明顯知悉有不妥

上訴庭強調，馮永業沒有披露他和陳婉玉的關係，明顯知悉自己有不妥，考慮到其地位和職權，他的行為必定會令巿民對本港公務員操守的信心大打折扣，而由於原審法官的定罪裁決穩妥，遂駁回馮永業的上訴許可申請。

【案件編號：CACC295/19】