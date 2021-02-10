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稱不忍幼犬困狗籠 兩婦偷狗被捕

【明報專訊】兩名愛護動物婦人疑因不忍一隻兩個月大幼犬被困狗籠，於屯門一個貨倉內偷走該幼犬並送到一個流浪狗場。警方經調查後以涉嫌盜竊拘捕兩名婦人，幼犬健康狀况良好，已交還狗主。

兩月大洛威拿健康良好 交還狗主

屯門警區重案組第一隊高級督察蔡翹暉表示，警方於本周日接獲報案，稱其位於紫田村倉庫內一隻兩個月大洛威拿犬被偷走。警方翻查閉路電視後，發現有兩名婦人於當日下午3時許進入倉庫，趁主人不為意時，以一塊布覆蓋一個當時關着該幼犬的狗籠再合力搬走。

警方其後發現該幼犬身處一個流浪動物收容中心，中心負責人表示，較早前有人帶幼犬到中心，聲稱幼犬為流浪狗，要求收容中心收留。警方經追查後，至前日拘捕兩名分別58歲及68歲婦人，涉嫌盜竊。

蔡翹暉稱，有被捕人表示，因看到幼犬被困籠內，為幼犬福祉才犯案。據了解，狗主本身於2000呎倉庫內有飼養兩隻健康的成年犬，兩星期前再飼養案中被盜幼犬「炭頭」，平日僅於自己外出時短暫把炭頭放於盛有食物和水的狗籠內，對「炭頭」愛護有加。

警籲疑動物受虐應報警

被捕兩名婦人本身亦有飼養貓狗，二人屬朋友關係，平日不時相約到街上餵飼流動動物。「炭頭」經檢查後健康狀况良好，目前已交還狗主飼養。蔡翹暉呼籲愛護動物人士若認為動物受不恰當對待應報警求助，不應私下偷走動物。

相關字詞﹕動物義工 狗義工 偷竊

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