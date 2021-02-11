港聞

港聞二

外判無做妥善屏蔽 300學童照額外X光

【明報專訊】衛生署去年11月起將脊柱側彎檢查的X光服務外判予一家上巿公司，該署上月發現承辦商為學生以X光檢查脊柱時，未有遵從合約要求，妥善使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置，使學童承受額外輻射劑量，事件涉及300名學生，年齡介乎8至18歲。衛生署稱單一次脊柱X光檢查的輻射劑量屬於低，相當於乘搭一至兩程來回香港和紐約航班，已即時要求承辦商糾正問題。有兒科醫生稱涉事學童因而影響發育的可能性極低。

衛署促承辦商提供資料調查

衛生署發言人表示，承辦商為香港醫思醫療集團，公司轄下3間中心為衛生署學生健康服務轉介的學生提供X光服務。學生健康服務上月檢視學生X光片時，首次發現接受X光檢查的學生，乳腺屏蔽裝置並非放置在正確位置，亦察覺該承辦商未有使用生殖腺屏蔽裝置。署方知悉事件後已即時跟進，要求承辦商提供資料並調查，如有需要會轉介相關機構跟進。

學生健康服務自去年11月起將其脊柱側彎檢查的X光服務外判予該公司，合約要求承辦商為學生做脊柱X光檢查時，須同時使用乳腺及生殖腺屏蔽裝置。

香港醫思醫療集團於2016年上市，根據集團網頁資料，集團旗下品牌包括美容公司DR REBORN、普通科門診企鵝杏仁等。翻查資料，創辦人之一鄧志輝曾修讀港大醫學士，其後轉讀工商管理，並在「瘦身堂」任營銷管理，於2005年創立醫思醫療。本報昨向該集團查詢對事件的回應，包括事職員人數等，截稿前未獲回覆。

兒科醫生稱影響發育可能極低

仁安醫院兒科顧問醫生劉成志稱，現時X光的輻射量極少，照X光一次與乘坐長途機相若，又指照脊柱不會聚焦在學生性器官，相信學生吸收到的額外輻射量極低，若家長擔心而帶學生檢查，亦未必能驗出。醫學會會董、兒科醫生唐繼昇表示，原則上學生接觸幅射分量愈少愈好，但他說，有一次或兩次照X光時未有妥善遮蔽，因而影響學童的內分泌腺體，從而影響發育的可能性極低。

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