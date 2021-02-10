港聞

港聞二

公屋輪候平均5.7年 21年來最長

【明報專訊】房委會公布最新公屋輪候數字，截至去年第四季共有逾25萬宗輪候申請，一般及長者一人申請者平均輪候時間，分別升至5.7年和3.4年，均為逾21年以來最高。房委會解釋是早前火炭駿洋邨用作檢疫中心及粉嶺暉明邨被破壞，未能如期編配；以及疫情影響公屋編配引致。

房委會稱駿洋邨、暉明邨及疫情影響編配

根據房委會資料，至去年12月底一般公屋申請有15.39萬宗，非長者一人申請則有9.95萬宗，即共25.34萬宗申請，而一般及長者一人申請平均輪候時間分別為5.7年及3.4年，均是1999年3月底以來最高，均較去年9月底升0.1年。翻查過往數據，1999年3月底一般申請者及長者一人申請者平均輪候時間，分別為6年及4年。

另外，房委會去年首季做公屋申請者統計調查，隨機抽選4000名公屋申請者參與，回應率77%，發現2019年4月至2020年3月間，新登記一般公屋申請者（家庭及長者一人）有1.92萬宗，非長者單身新申請為9100宗，較對上一年共減少1500宗，兩者均為過去5年來最低。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉預料，今年公屋平均輪候時間會在高位徘徊，但未必達到或超越6年，反而長者一人申請平均輪候時間持續上升，認為需要更為關注，擔心連長者3年上樓目標亦會長期「失守」。

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