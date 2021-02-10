條例生效前有空窗期 15%租客或被逼遷、加租

梁永祥稱據顧問數據，目前約85%劏房租客與業主簽訂租約，其餘15%沒有，相信「空窗期」內沒簽約的租客最受影響，或面臨業主逼遷或加租。他稱已提醒立法會，工作小組難處理「空窗期」劏房租客面對的問題。

至於有租約在身的租客，業主須遵守租約條款，相信不能夠隨意逼遷或加租，但梁形容85%數字或存在「水分」，因未能確定已簽租約是否完全符合一般規格。

稱租務糾紛或升 倡政府增部門資源處理

他表示，預料將來實施劏房租管後，租務糾紛會增加，政府要考慮提升部門資源處理，包括縮短等待法庭或土地審裁處審議租務糾紛個案的時間。他續稱，小組亦會研究是否在日後實施標準租約提供「逃生門」，一旦業主發現租客在單位內作犯法行為，如吸毒等；或租客發現單位出現嚴重問題，都可讓雙方有機會取消合約，惟強調有關條款要防止被濫用。至於劏房業主濫收水電費問題，他稱日後亦會在標準租約規管，業主要按電費單及水費單列出銀碼向租客分攤，至於應按單位、租客人數抑或呎數分攤則再作討論。

認同租管可設日落條款

梁永祥說未來數年政府將增加公屋、過渡房屋供應，認為只要繼續增加，劏房租管方案未必要永遠存在，認同可於達到某個目標下，為租管措施設「日落條款」。

對於實施租管後會否減少劏房供應，梁永祥稱，業主將單位分間作劏房，都是希望追求較正常高的回報，若有業主要全數拆卸劏房，除浪費投資成本，未來單位放租收益亦減少，與業主原意相違背，相信不會因此而大幅減低劏房供應。他認為劏房「不管不可」，但若規管到「令劏房突然之間無咗好多，搞到啲人無屋住」，是小組工作「失敗」，強調最終希望制訂一個業主與租客都可接受的劏房租管方案。