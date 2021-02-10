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劏房小組研租管三招 簽標準租約、訂劏房規格

【明報專訊】本港劏房問題嚴重，政府計劃本立法年度向立法會提交劏房租務管制條例草案。劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥接受本報訪問透露，正研究三大方向，包括規定劏房業主須與租客簽訂標準租約，並打釐印，相信「一張寫得好的標準租約」可處理租賃期、加租幅度等問題；另亦推指引列明劏房標準，冀未來取締不合格劏房；同時成立資訊平台，提供各區劏房租金等資訊，加強市場透明度。梁又確認顧問報告初稿曾提劏房「2+2」年租賃期，以及15%加租上限等方案，惟強調小組未曾討論。

明報記者 黃俊鋒

工作小組去年委聘獨立研究機構做3項專題研究，以了解劏房情况。主席梁永祥說3項研究已進入尾聲，小組本月將開會討論，其中研究機構已到訪約6000個劏房戶調查，較目標5000戶多，初步估算本港現有約10.8萬間劏房，惟劏房戶數目較單位數目低，因研究機構至今仍難以進入工廈劏房調查，故有關數字未能反映。

他稱小組本月將討論3項專題研究，3月31日提交擬定劏房租管方案報告予政府考慮，及後由政府提交條例草案予立法會審議。他有決心今年內完成工作，惟不評論立法會的審議進度。

設平台列各區租金參考 防立心不良業主誤導

對於擬議的租管方案，梁永祥說工作小組曾諮詢法律意見，本港私人財產受《基本法》及《人權法》保障，不能對業主就劏房租金、出租對象等作強硬規定，否則屬侵害私人財產，因此正研究設立資訊平台，以針對劏房租賃資料不透明的問題。

他稱曾接獲3名租客反映，稱經介紹下以8000元租住洪水橋的劏房，形容「這個租金可在市區租住」，認為不少租戶因缺乏資訊而被誤導。他續稱，初步構思資訊平台可提供各區劏房租金、租金指數等，讓租客參考，「讓他們知道租金是否合適，防止立心不良業主誤導」。

顧問初稿提15%加租上限 稱小組未曾討論

梁永祥表示，經過早前多月討論，關注團體及租客均認為需就劏房租賃期、水電費、維修保養責任、加租幅度、搬遷通知期及續租權等規管，初步認同這些租務問題應透過標準租約涵蓋及處理，惟小組未討論具體細節。對於早前傳出小組初步討論劏房「2+2」年租賃期及15%加租上限的方案，他稱有關數字的確出現在一份顧問報告初稿，但小組未曾討論。

他透露目前劏房戶中，85%有簽租約，僅44%有打釐印，雖然目前法例並未規管所有租約須打釐印，但小組正研究將來實施標準租約後，「可能大家都要登記及打釐印」，並可令資訊平台有更準確的數據。但他說小組暫不適宜就劏房住戶人均面積定下標準，認為有關情况屬經濟問題，且亦難令業主跟從。

逐步取締有安全隱患劏房

梁永祥又說，曾視察一間渠管亂駁的劏房，「所有污水、冲涼水都要經過這個單位才流出屋外，廁所亦傳出異味」，在疫情下會有播毒風險。他說小組會推出一份「劏房指引」，列出符合規格的劏房標準，並要求劏房工程要交由合資格工程人員進行，以及須登記，令將來新劏房符合法規要求，「之後如果業主再亂咁劏，可能要負上責任，亦希望可增加好的劏房的供應」；至於現有劏房則交由各政府部門巡查，期望一段時間後取締不合規格、有安全隱患的劏房，「只有存心剝削的業主才會擔心條例，這類業主若未來不在市場上出現，我覺得是沒有損失」。

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