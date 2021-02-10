港聞

港聞二

智障男藏5刀囚7月 父：日後買刀都有事

【明報專訊】輕度智障及患自閉症的24歲保安員，涉去年在北角藏有5把刀，早前被裁定管有攻擊性武器罪成，案件昨在東區裁判法院判刑。裁判官張志偉稱，案中5把刀均能傷人，加上未有證據顯示被告因精神錯亂而犯案，最終判他監禁7個月。被告父親稱會為社會公義而上訴，否則日後「樓下買把刀都有事」。

官稱兩報告「睇唔到精神病病徵」

張官認為，被告郭梓賢（24歲）兩份精神報告「都睇唔到被告有明顯嘅精神病病徵」，本案兩把西瓜刀，即使未開鋒亦具殺傷力，菜刀及摺刀刀身亦非常尖利，認為入院令未能反映本案嚴重，遂以8個月監禁為量刑起點，考慮其精神狀况扣減刑期，判處監禁7個月。另辯方申請保釋等候上訴獲批。

將軍澳警署集結 餐廳經理囚5月

另外，餐廳經理譚浩義（26歲）及應屆文憑試考生謝至禮（19歲）涉於前年8月11日晚在將軍澳警署外非法集結等，案件昨在觀塘裁判法院判刑。裁判官梁少玲稱，有警員被激光射中眼致一度目眩，「冇人受傷或求醫係十分幸運」，法庭須向社會發阻嚇信息，保護正當執行職務的警務人員，判餐廳經理因非法集結及阻差辦公罪監禁5個月，另男學生因非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪名，被判入更生中心。

去年6．12反修例事件一周年，34歲會計文員張予婕（34歲）在旺角遇警截查時被搜出激光筆及「香港獨立」旗幟等物品，她否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，自辯稱激光筆購買已久，用來與動物玩及到郊區遊玩，一直忘記放在袋中。裁判官施祖堯昨在西九龍裁判法院裁決時指出，被告作供有多處矛盾及不合理，拒納證供，裁定罪成判囚4個月。被告獲准保釋等候上訴。

【案件編號：ESCC539、KTCC836、WKCC2890/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 激光筆 在公眾地方管有攻擊性武器罪 管有攻擊性武器 反修例運動

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