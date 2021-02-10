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粉嶺檢爆炸品 警情報：過年前後襲擊 憂孤狼式施襲 現無證據

【明報專訊】粉嶺榮福中心前日發生懷疑爆炸品案，警方拘捕兩名男子，涉嫌串謀製造炸藥、無牌管有槍械、藏有攻擊性武器3罪，並檢獲一批炸彈原料及武器。有組織罪案及三合會調查科（O記）表示有情報顯示，有極端暴力分子密謀農曆新年前後製造爆炸場面，二人目前仍被扣查。

O記高級警司何振東稱，社會運動雖自去年起告一段落，但仍有暴力分子潛伏及積極籌備，聯繫激進暴力分子企圖「東山再起」，以爆炸製作恐怖畫面以圖威嚇，務求達到政治訴求，又稱雖然沒有證據顯示本港有可能發生「孤狼式」襲擊，但擔心會出現。警方於上月接獲線報，稱有人打算於農曆新年前提供爆炸原料予本地激進暴力分子血腥抗爭，企圖衝擊法治經濟民生，密謀對香港造成損害。

警：暴力分子企圖「東山再起」

O記經調查後鎖定一名42歲報稱任職電腦程式員的男子，男子前日下午帶同一個紅白藍膠袋到粉嶺榮福中心一單位提取手提行李篋，離開時被探員拘捕。警方於該行李篋內檢獲23.5公斤炸彈原料，包括硝酸鉀、硫磺、懷疑鎂粉、炮仗、俗稱「滴滴金」的煙花蠟燭、3個控制煙花搖控裝置、一批電池、兩個電子磅和一條usb線，另於該紅白藍膠袋搜獲一批防毒面具、護甲及300個濾芯。

探員其後把他押返該粉嶺單位搜查，再搜出大批弓箭、兩枝電槍、8枝伸縮棍、4部對講機、3部手提電話、1部平板電話、一批寫有「光復香港 時代革命」等政治口號的單張及大批護甲，62歲報稱任裝修工的男屋主同樣涉案被捕。

爆炸原料未組裝 警料成品可釀傷亡

被捕42歲男子較早前曾於柴灣一間空置的牙醫診所提取案中的紅白藍膠袋，警方再搜查該診所、該男子位於上環的工作地點和位於沙田的寓所時，再搜出一批防毒面具、頭盔和護甲。警方稱被捕二人並非親戚關係但有一定聯繫，與多宗反修例案件有關，目前尚有其他人正被調查。

何振東稱該批爆炸原料尚未組裝，未能確認威力，但由於搜獲數量龐大，相信一旦製成炸彈可釀成嚴重傷亡。他稱2019年7月至2020年7月間，本港發生16宗爆炸品案，當中涉及TATP炸藥、手提電話搖控引爆、水喉通土製炸藥、公眾地方爆炸裝置等。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例事件 反修例風波 反修例運動

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