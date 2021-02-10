科興未符3要求 林鄭：倘證據強可豁免一項

法例沒要求必須登期刊

被問中國科興所交數據未刊於醫學期刊，是否為了加快疫苗使用而降低標準，林太解釋，據599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，引入疫苗作緊急使用有3方面要求，一是提供足夠臨牀數據，包括第1、2或第3期數據；二是其他監管機構認可有關疫苗的情况和看法；第三是期刊。她說雖然有齊3項最好，但如已有很強證據時，不會「僵化地」一定要所有齊3方面資料才認可，可豁免任何一項，最終由專家委員會去審視，再推薦食衛局長批准。根據法例，認可的疫苗需在其他地方獲批准使用或列入世衛清單（見表），未提及必須刊於期刊。林太呼籲市民要客觀、科學地去看待疫苗，「千萬不要像小部分人一樣，滲入一些政治成分，影響了市民接種的意願」。

梁子超：數據使用情况最重要

機構想法期刊屬次要

呼吸系統專科醫生梁子超認為，最重要是將第1至3期研究客觀數據，及疫苗在其他地方使用的情况，包括副作用資料，供本港專家審視，其他地方監管機構的想法是「意見」，是否已刊於科學期刊也較次要。他認為專家委員會本身就如期刊的同儕評審機制，若本港要進一步維持公眾對疫苗信心，可將相關數據公開。

澳門特首帶頭接種國藥疫苗

澳門上周六已接收首批10萬劑國藥疫苗，澳門行政長官賀一誠昨成為當地首名接種者，他說接種後無不適，呼籲當地市民接種。

（疫情第四波）