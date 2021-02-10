土瓜灣大廈無確診 因污水陽性封檢

兩廈毗鄰同封 一去年尾有個案

政府昨晚7時宣布圍封僑裕大廈及僑發大廈強制檢測，目標今晨7時半完成。大批警員拉閘封鎖土瓜灣道與旭日街之間一段落山道，不准車輛駛入。兩幢相鄰大廈過去14日無人確診，政府指由於污水樣本檢測曾呈陽性，評估樓宇狀况及可能感染風險後，為審慎起見，決定發限制與檢測宣告。

有居民斥小題大做擾民

僑發大廈至今零確診，僑裕大廈則於去年12月有兩人確診，包括一名將藍隧道工人及其家人。政府沒交代兩大廈何時驗出污水陽性，此前兩大廈未被納入強制檢測。僑發大廈居民陳小姐說下班後從新聞得知大廈被封，感到無奈，她家中有老人家，擔心長者不懂照顧自己，認為政府應早點通知。她認為近期大廈無確診仍要被封是小題大做，十分擾民。她又說，不覺得家中廁渠有異味，亦不覺大廈骯髒，居民出入都戴口罩。家住僑裕大廈的歐陽女士認為封區無問題，「做咗（檢測）安心啲」，又說大廈衛生一般。

前晚被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓分別1450人及90人檢測，沒發現確診；分別有70人及5人未按規定強制檢測，政府已向他們發強制檢測令或5000元定額罰款告票。

專家：封區個案不多或涉假陰

對於政府連接突擊封區，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨在港台《千禧年代》說，從整體數字看，連日行動找到個案不多，不能說是成功。他認為封區目標是找出隱形傳播，政府需考慮調整如何釐定受限區域，找多些個案。他說部分地區找到個案不多，不知是否有首次檢測假陰性的情况，政府可考慮是否用其他方法為曾被圍封大廈的居民覆檢。

（疫情第四波）