港聞

港聞一

土瓜灣大廈無確診 因污水陽性封檢

【明報專訊】政府連續第9晚突擊封區，昨晚被封強制檢測的土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈過去兩周無人確診，政府解釋是因大廈污水樣本曾呈陽性，評估樓宇及感染風險後決定圍封，但沒交代何時驗出污水呈陽性。有居民斥政府小題大做及擾民。僑裕大廈去年12月曾有兩宗確診。

兩廈毗鄰同封 一去年尾有個案

政府昨晚7時宣布圍封僑裕大廈及僑發大廈強制檢測，目標今晨7時半完成。大批警員拉閘封鎖土瓜灣道與旭日街之間一段落山道，不准車輛駛入。兩幢相鄰大廈過去14日無人確診，政府指由於污水樣本檢測曾呈陽性，評估樓宇狀况及可能感染風險後，為審慎起見，決定發限制與檢測宣告。

有居民斥小題大做擾民

僑發大廈至今零確診，僑裕大廈則於去年12月有兩人確診，包括一名將藍隧道工人及其家人。政府沒交代兩大廈何時驗出污水陽性，此前兩大廈未被納入強制檢測。僑發大廈居民陳小姐說下班後從新聞得知大廈被封，感到無奈，她家中有老人家，擔心長者不懂照顧自己，認為政府應早點通知。她認為近期大廈無確診仍要被封是小題大做，十分擾民。她又說，不覺得家中廁渠有異味，亦不覺大廈骯髒，居民出入都戴口罩。家住僑裕大廈的歐陽女士認為封區無問題，「做咗（檢測）安心啲」，又說大廈衛生一般。

前晚被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓分別1450人及90人檢測，沒發現確診；分別有70人及5人未按規定強制檢測，政府已向他們發強制檢測令或5000元定額罰款告票。

專家：封區個案不多或涉假陰

對於政府連接突擊封區，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨在港台《千禧年代》說，從整體數字看，連日行動找到個案不多，不能說是成功。他認為封區目標是找出隱形傳播，政府需考慮調整如何釐定受限區域，找多些個案。他說部分地區找到個案不多，不知是否有首次檢測假陰性的情况，政府可考慮是否用其他方法為曾被圍封大廈的居民覆檢。

（疫情第四波）

相關字詞﹕疫情 新冠肺炎 封區

上 / 下一篇新聞

全檢測換全復課 3%中學選擇 有校長憂變磨心 擬復課校：望照顧基層學生
全檢測換全復課 3%中學選擇 有校長憂變磨心 擬復課校：望照顧基層學生
楊潤雄：封區檢測者未證陰性禁回校
楊潤雄：封區檢測者未證陰性禁回校
林鄭料過年不封區 爭新年後重開部分處所
林鄭料過年不封區 爭新年後重開部分處所
斷繩穿孔有漬 醫局回收NASK納米口罩
斷繩穿孔有漬 醫局回收NASK納米口罩
車公廟乾貨墟啟市 風車檔料生意去年七成
車公廟乾貨墟啟市 風車檔料生意去年七成
無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測
無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測
科興未符3要求 林鄭：倘證據強可豁免一項
科興未符3要求 林鄭：倘證據強可豁免一項
粉嶺檢爆炸品 警情報：過年前後襲擊 憂孤狼式施襲 現無證據
粉嶺檢爆炸品 警情報：過年前後襲擊 憂孤狼式施襲 現無證據
智障男藏5刀囚7月 父：日後買刀都有事
智障男藏5刀囚7月 父：日後買刀都有事
8‧31港島暴動案 作供警發高燒等檢測
8‧31港島暴動案 作供警發高燒等檢測
前年中環三罷衝突 警再拘9人下周提堂
前年中環三罷衝突 警再拘9人下周提堂
控方倡訂量刑指引 地產經紀藏索帶囚5月半 交上訴庭審理
控方倡訂量刑指引 地產經紀藏索帶囚5月半 交上訴庭審理
劏房小組研租管三招 簽標準租約、訂劏房規格
劏房小組研租管三招 簽標準租約、訂劏房規格
條例生效前有空窗期 15%租客或被逼遷、加租
條例生效前有空窗期 15%租客或被逼遷、加租
公屋輪候平均5.7年 21年來最長
公屋輪候平均5.7年 21年來最長
警署外圖搶槍 抑鬱女子被捕
警署外圖搶槍 抑鬱女子被捕
外判無做妥善屏蔽 300學童照額外X光
外判無做妥善屏蔽 300學童照額外X光
稱不忍幼犬困狗籠 兩婦偷狗被捕
稱不忍幼犬困狗籠 兩婦偷狗被捕
馮永業稱不識賭王姨仔 官指自欺欺人駁回上訴
馮永業稱不識賭王姨仔 官指自欺欺人駁回上訴
收肉金不服務 報警稱遭禁錮 假援交騙款1.9萬 兩中三生被捕
收肉金不服務 報警稱遭禁錮 假援交騙款1.9萬 兩中三生被捕
初創tiips平台 買杯咖啡儲分換黃金
初創tiips平台 買杯咖啡儲分換黃金
加拿大救生艇計劃生效 港大專生簽證鋪路入籍
加拿大救生艇計劃生效 港大專生簽證鋪路入籍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】年宵被冚 各方支援 支聯收31萬捐款 超舊年年宵
【Emily】年宵被冚 各方支援 支聯收31萬捐款 超舊年年宵
【Emily】鄺神牛一 願「好人一世平安」
【Emily】鄺神牛一 願「好人一世平安」
【Emily】民研：港人對內地政府好感增17百分點
【Emily】民研：港人對內地政府好感增17百分點
【Emily】唐唐舊相曬幸福 盼來年全年「牛市」
【Emily】唐唐舊相曬幸福 盼來年全年「牛市」
【Emily】與曾鈺成駁火 吳秋北參戰
【Emily】與曾鈺成駁火 吳秋北參戰
【Emily】建制團體踢垃圾袋 「踢走違誓黑暴議員」
【Emily】建制團體踢垃圾袋 「踢走違誓黑暴議員」