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無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測

【明報專訊】本港昨日新增26宗新型冠狀病毒確診，不明源頭個案持續5日維持單位數，昨有5宗，其中一人是無家者，曾逗留佐敦佐治五世紀念公園及深水埗通州街和南昌街一帶。關注無家者團體稱部分無家者無戴口罩，有醫生指他們屬高風險，封區也未必能接觸，建議透過社福機構派樽檢測，或在其附近設檢測車。此外，位於秀茂坪安泰邨的殘疾人院舍保良局安泰復康中心有一名院友確診，兩名職員亦初步確診，其中一名職員10日前曾接觸已發病的家人，家人日前確診，但申報接觸者時沒提及該職員。

瞓佐敦深水埗 共膳朋友亦初確

確診的無家者是59歲男子（第10683宗），於2月7日咳嗽，到廣華醫院求醫後確診；他曾到一名朋友家中吃飯，朋友亦初步確診。據衛生防護中心傳染病處主任張竹君的資料，連同昨日個案，近日有兩名無家者確診，另一人確診後在元朗街頭被尋獲，他本身有住址。張竹君稱他們都曾到檢測中心，或自行求醫而確診，會與社署討論如何協助無家者，例如提醒他們若現病徵要檢測。

社署回覆稱，署方資助非政府機構營辦的3支露宿者綜合服務隊在疫下加強外展探訪，包括提供最新疫情信息及派發防疫物資等，會繼續留意服務需要。

關注無家者的社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，有5名職員及約10名義工前晚到過通州街派盆菜予逾130名無家者，當時見部分人無戴口罩，「佢哋以街道為家，正如大家在家中，亦自然會不戴口罩」。他說會鼓勵有關員工及義工檢測。

團體稱支援不足 促開收容中心

吳又稱，政府過去一年僅透過外展隊向無家者派口罩，但關閉體育館及足球場浴室，僅公眾浴室於下午4時半至8時半開放，在職無家者未必可前往洗澡，較難保持衛生，反映政府在疫下對無家者支援不足。他認為政府應開放臨時收容中心讓無家者入住，配合防疫措施，可減低他們染疫風險，同時可鼓勵他們檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，無家者屬高風險群組，他們防疫物資未必足夠，平時多用公共浴室、廁所等，也較可能在擠迫的環境用膳，有可能透過這些途徑受感染及將病毒傳播出去。他說無家者流動性較大，即使封區也未必能接觸他們，認為政府應透過社福機構向露宿者派樣本瓶，也應在他們逗留的範圍附近設檢測車，鼓勵他們檢測。不過，他認為無家者之間較少密切接觸，且與社區接觸也有限，造成社區爆發的風險較低。

院舍兩職員初確 1院友確診

患者曾接觸中招職員 沒申報

昨另一宗源頭不明個案為27歲男子（第10692宗），他是安泰復康中心院友，2月8日發燒。該院舍兩名職員亦初步確診，與確診院友住在同一層的40多名院友，以及院舍30多名職員前晚已送入檢疫中心。張竹君說，兩名職員中，一人無病徵，她於1月30日曾探訪80歲家人，當時家人已病發一日，家人在2月8日確診，當時由其他家人幫忙申報接觸者，沒提及曾接觸該院舍職員，故該職員沒被送往檢疫。另一名初步確診職員在2月6日開始咳嗽。張竹君說，無病徵職員可能被80歲家人傳染，而院友和另一名職員亦與無病徵院友相關。

梁子超認為，無病徵職員將病毒帶入院舍的可能性非常大，認為在高風險地方工作者，例如院舍職員，若在過去14日曾接觸確診者，無論自己有否被界定為密切接觸者，都應立即檢測。

（疫情第四波）

相關字詞﹕社區組織協會 露宿者 疫情第四波 新型冠狀病毒

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