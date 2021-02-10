無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測

瞓佐敦深水埗 共膳朋友亦初確

確診的無家者是59歲男子（第10683宗），於2月7日咳嗽，到廣華醫院求醫後確診；他曾到一名朋友家中吃飯，朋友亦初步確診。據衛生防護中心傳染病處主任張竹君的資料，連同昨日個案，近日有兩名無家者確診，另一人確診後在元朗街頭被尋獲，他本身有住址。張竹君稱他們都曾到檢測中心，或自行求醫而確診，會與社署討論如何協助無家者，例如提醒他們若現病徵要檢測。

社署回覆稱，署方資助非政府機構營辦的3支露宿者綜合服務隊在疫下加強外展探訪，包括提供最新疫情信息及派發防疫物資等，會繼續留意服務需要。

關注無家者的社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，有5名職員及約10名義工前晚到過通州街派盆菜予逾130名無家者，當時見部分人無戴口罩，「佢哋以街道為家，正如大家在家中，亦自然會不戴口罩」。他說會鼓勵有關員工及義工檢測。

團體稱支援不足 促開收容中心

吳又稱，政府過去一年僅透過外展隊向無家者派口罩，但關閉體育館及足球場浴室，僅公眾浴室於下午4時半至8時半開放，在職無家者未必可前往洗澡，較難保持衛生，反映政府在疫下對無家者支援不足。他認為政府應開放臨時收容中心讓無家者入住，配合防疫措施，可減低他們染疫風險，同時可鼓勵他們檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，無家者屬高風險群組，他們防疫物資未必足夠，平時多用公共浴室、廁所等，也較可能在擠迫的環境用膳，有可能透過這些途徑受感染及將病毒傳播出去。他說無家者流動性較大，即使封區也未必能接觸他們，認為政府應透過社福機構向露宿者派樣本瓶，也應在他們逗留的範圍附近設檢測車，鼓勵他們檢測。不過，他認為無家者之間較少密切接觸，且與社區接觸也有限，造成社區爆發的風險較低。

院舍兩職員初確 1院友確診

患者曾接觸中招職員 沒申報

昨另一宗源頭不明個案為27歲男子（第10692宗），他是安泰復康中心院友，2月8日發燒。該院舍兩名職員亦初步確診，與確診院友住在同一層的40多名院友，以及院舍30多名職員前晚已送入檢疫中心。張竹君說，兩名職員中，一人無病徵，她於1月30日曾探訪80歲家人，當時家人已病發一日，家人在2月8日確診，當時由其他家人幫忙申報接觸者，沒提及曾接觸該院舍職員，故該職員沒被送往檢疫。另一名初步確診職員在2月6日開始咳嗽。張竹君說，無病徵職員可能被80歲家人傳染，而院友和另一名職員亦與無病徵院友相關。

梁子超認為，無病徵職員將病毒帶入院舍的可能性非常大，認為在高風險地方工作者，例如院舍職員，若在過去14日曾接觸確診者，無論自己有否被界定為密切接觸者，都應立即檢測。

（疫情第四波）