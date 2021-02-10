林鄭料過年不封區 爭新年後重開部分處所

5指標佐證第四波緩和

未見污水陽性 繁殖率小於1

林太表示，第四波疫情至今超過兩個月，從5個指標可見疫情明顯緩和，其一是近日新增確診減少，過去7日有181宗，即平均每日26宗，她形容是「已經去到一個低雙位數的水平」，與過去兩個多月高峰時每周確診600宗比較，下跌近七成；指標二是過去7日的源頭不明個案，平均每日少於7宗；指標三是近日的污水樣本結果都呈陰性，最近一次因污水樣本呈陽性而須發強制檢測令是2月4日；指標四是代表一患者可傳播病毒給多少人的「即時有效繁殖率」（Rt），在疫情最高峰時超過3，近日回落至0.6的水平；最後一個指標是過去25次封區中，只有4次找到確診，林太形容，在大規模行動中找不到個案是「好指標」。

現時10多個處所被勒令停業，包括美容院、戲院等，林太表示，5個指標都能給予政府信心後，市民有望在農曆新年後恢復正常生活；又稱得知被關閉處所冀配合加強防疫措施，或以「安心出行」追蹤到訪顧客，她希望爭取讓部分被關閉的處所可重新開業。

稱封區無意義

梁子超：過年檢測意欲低 應續強檢

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，透過封區找到的確診不多，無論是農曆新年前或期間封區，對控疫沒帶來有意義的影響。他認為，市民在過年期間的檢測意欲低，且社區檢測中心檢測要收費，估計較少市民會檢測，過年期間要繼續發強制檢測公告，並在各區派採樣車。

至於過年後重開部分處所，梁子超認為現時每日有20、30宗個案，要反彈至過百宗只需一至兩周，距離清零仍有很長距離，政府應在農曆新年過後，視乎情况再決定是否重開處所。

政府屢放風復業

美容業：如抽六合彩每落空

美容業總會創會主席葉世雄表示，政府不時「放風」容許業界復業，稱有如「抽六合彩」，但每次落空。他說與其談復工、賠償，希望政府交代將不同行業納入須關閉處所的準則，以及處所停業及復業準則。他稱官員先後「點名」讚美容業的防疫措施做得好，因此有信心下周可重開。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，每有按摩業可重開的消息，業界都會提早準備，而按摩業為免手停口停，早已向政府提議要求客人用「安心出行」、從業員定期檢測病毒等措施，惟一直不獲接納，他稱若可重開，「咩條件都接受」。

（疫情第四波）