楊潤雄：封區檢測者未證陰性禁回校

楊潤雄稱，筲箕灣官立中學兩名學生似乎於大廈內感染，惟他們在確診前曾回校考試，衛生防護中心為安全起見，有關師生須送往檢疫中心。他續說，局方已檢視學校情况，校方一直以來做足所有防疫安排，包括各人在校內要戴口罩、量度體溫、清潔雙手等，暫未見有關個案令學校出現爆發。至於是否對DSE如期開考有信心，楊說會嚴格執行防疫抗疫措施。

灣仔區校長聯會主席戴德正昨於商台節目形容筲官事件「震撼」，稱學校考試會按DSE防疫要求，枱與枱之間保持1.5米距離，而據當時指引，如有考生感染，只有一定範圍內的考生及接觸過患者的監考員須檢疫。

校長稱按指引非全部考生檢疫

中學校長會主席連鎮邦稱，筲官事件不是在學校感染及爆發，醫學專家早前亦判斷考試是低風險活動，他說學校不論返學上課及考試，一直緊守戴口罩、保持社交距離、不許在校午膳等措施，「學校已很努力做，且有關安排恆之有效」，而今年DSE亦已首次實行學生4個核心科目原校考，便利學校與考生溝通，期望DSE順利舉行。

（疫情第四波）