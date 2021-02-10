全檢測換全復課 3%中學選擇 有校長憂變磨心 擬復課校：望照顧基層學生

中學校長會調查 逾七成中學回覆

中學校長會本月6至8日就農曆年假後的復課安排做調查，收到共338所，即逾七成本港中學回覆。根據調查結果，96%校長表示，學校於教育局早前提供的「特定群組冠狀病毒免費檢測服務」未能達到100%參與率；94%中學表示，農曆年假後會每日安排不多於三分之一學生回校。至於會否安排全校教職員定期做病毒檢測，以讓全校恢復面授課堂，只有9所中學（約3%）表示會。

85%校長憂缺法理基礎要教職員驗

調查又發現，絕大部分校長對有關方案有多方面疑慮，近九成（89%）校長對「100%教職員可否持續每兩星期檢測」抱有疑問；85%校長則疑慮「學校是否有法理基礎要求教職員檢測」。有受訪校長表示，有關方案有可能讓學校成為「磨心」，亦製造大量行政困難（見表）。

不過，有觀塘區中學表示校內較多基層學生，會安排教職員定期檢測以全校復課，希望教師可更易照顧學生學習及精神健康。校長說該校剛完成考試，已有大量行政工作，不希望新年期間要約90名教職員匆忙安排檢測及回校出示陰性證明，故新年假後首兩周會先安排三分之一學生回校，下月8日則全校恢復半日課。

他說該校以基層學生為主，學生即使有足夠硬件支援，學習效果亦比較低，希望學生可以早點回校。他提出，當局如可一次過把檢測的樣本樽送校，相信可讓教師更順利持續定期檢測，增加學校參與意願。

有幼園擬3月全校復課 停茶點

幼稚園自去年11月中停面授課至今，位於大埔的保良局鄧碧雲紀念幼稚園已向家長發通告，預計3月1日起全校復課，面授課期間，不會在校內食茶點，並呼籲學生自攜水壺，以飲管飲用；3月之前，幼稚園會安排學生分批返學。辦學團體保良局稱，「一直積極鼓勵」各屬校教職員參與病毒檢測，會「繼續呼籲」屬校，讓學生可以盡快重投校園、參與面授課堂。

林鄭：倘疫情未惡化 新年後復課必須

特首林鄭月娥昨表示，如疫情未有惡化，農曆新年後「認定必須進行的事，是讓學生復課」，稱長期沒有面授課堂的生活，對學生有一定的影響。她又說， 如果可以進一步做多些檢測，令整個學校環境更安全，教育局願意考慮，否認有關方案針對教師。

教育局長楊潤雄昨亦重申，有關方案「純粹是一個選擇，絕對沒有要求學校這樣做」，不希望學校、教師或校長會感受到壓力。他說過往有學校向局方表示，學校可做到恆常檢測，問局方是否可放寬讓更多學生回校，故今次給予學校另一個選擇。

另外，僱員再培訓局昨宣布本月22日起增加更多面授課堂，佔所有課程約八成，包括共500多項沒有和只涉及有限度身體接觸的課程，並會繼續採用面授及網上授課的混合模式。

明報記者

（疫情第四波）

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