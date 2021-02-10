港聞

港聞一

全檢測換全復課 3%中學選擇 有校長憂變磨心 擬復課校：望照顧基層學生

【明報專訊】教育局早前宣布，如學校所有教職員定期檢測，農曆新年假後全校學生可半天回校上課，惟有關方案遭學界質疑。中學校長會近日調查，全港逾七成中學當中，只有9間（約3％）表示會選擇有關方案。有計劃全面復課的中學表示，希望照顧基層學生，會安排教職員定期檢測。有幼稚園亦公布，3月會全校學生復課，但不會安排學生食茶點。

中學校長會調查 逾七成中學回覆

中學校長會本月6至8日就農曆年假後的復課安排做調查，收到共338所，即逾七成本港中學回覆。根據調查結果，96%校長表示，學校於教育局早前提供的「特定群組冠狀病毒免費檢測服務」未能達到100%參與率；94%中學表示，農曆年假後會每日安排不多於三分之一學生回校。至於會否安排全校教職員定期做病毒檢測，以讓全校恢復面授課堂，只有9所中學（約3%）表示會。

85%校長憂缺法理基礎要教職員驗

調查又發現，絕大部分校長對有關方案有多方面疑慮，近九成（89%）校長對「100%教職員可否持續每兩星期檢測」抱有疑問；85%校長則疑慮「學校是否有法理基礎要求教職員檢測」。有受訪校長表示，有關方案有可能讓學校成為「磨心」，亦製造大量行政困難（見表）。

不過，有觀塘區中學表示校內較多基層學生，會安排教職員定期檢測以全校復課，希望教師可更易照顧學生學習及精神健康。校長說該校剛完成考試，已有大量行政工作，不希望新年期間要約90名教職員匆忙安排檢測及回校出示陰性證明，故新年假後首兩周會先安排三分之一學生回校，下月8日則全校恢復半日課。

他說該校以基層學生為主，學生即使有足夠硬件支援，學習效果亦比較低，希望學生可以早點回校。他提出，當局如可一次過把檢測的樣本樽送校，相信可讓教師更順利持續定期檢測，增加學校參與意願。

有幼園擬3月全校復課 停茶點

幼稚園自去年11月中停面授課至今，位於大埔的保良局鄧碧雲紀念幼稚園已向家長發通告，預計3月1日起全校復課，面授課期間，不會在校內食茶點，並呼籲學生自攜水壺，以飲管飲用；3月之前，幼稚園會安排學生分批返學。辦學團體保良局稱，「一直積極鼓勵」各屬校教職員參與病毒檢測，會「繼續呼籲」屬校，讓學生可以盡快重投校園、參與面授課堂。

林鄭：倘疫情未惡化 新年後復課必須

特首林鄭月娥昨表示，如疫情未有惡化，農曆新年後「認定必須進行的事，是讓學生復課」，稱長期沒有面授課堂的生活，對學生有一定的影響。她又說， 如果可以進一步做多些檢測，令整個學校環境更安全，教育局願意考慮，否認有關方案針對教師。

教育局長楊潤雄昨亦重申，有關方案「純粹是一個選擇，絕對沒有要求學校這樣做」，不希望學校、教師或校長會感受到壓力。他說過往有學校向局方表示，學校可做到恆常檢測，問局方是否可放寬讓更多學生回校，故今次給予學校另一個選擇。

另外，僱員再培訓局昨宣布本月22日起增加更多面授課堂，佔所有課程約八成，包括共500多項沒有和只涉及有限度身體接觸的課程，並會繼續採用面授及網上授課的混合模式。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕中學校長會 復課 新冠肺炎 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

楊潤雄：封區檢測者未證陰性禁回校
楊潤雄：封區檢測者未證陰性禁回校
林鄭料過年不封區 爭新年後重開部分處所
林鄭料過年不封區 爭新年後重開部分處所
斷繩穿孔有漬 醫局回收NASK納米口罩
斷繩穿孔有漬 醫局回收NASK納米口罩
車公廟乾貨墟啟市 風車檔料生意去年七成
車公廟乾貨墟啟市 風車檔料生意去年七成
無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測
無家者染疫 近日第二宗 醫生稱封區未必能接觸 促派樽檢測
土瓜灣大廈無確診 因污水陽性封檢
土瓜灣大廈無確診 因污水陽性封檢
科興未符3要求 林鄭：倘證據強可豁免一項
科興未符3要求 林鄭：倘證據強可豁免一項
粉嶺檢爆炸品 警情報：過年前後襲擊 憂孤狼式施襲 現無證據
粉嶺檢爆炸品 警情報：過年前後襲擊 憂孤狼式施襲 現無證據
智障男藏5刀囚7月 父：日後買刀都有事
智障男藏5刀囚7月 父：日後買刀都有事
8‧31港島暴動案 作供警發高燒等檢測
8‧31港島暴動案 作供警發高燒等檢測
前年中環三罷衝突 警再拘9人下周提堂
前年中環三罷衝突 警再拘9人下周提堂
控方倡訂量刑指引 地產經紀藏索帶囚5月半 交上訴庭審理
控方倡訂量刑指引 地產經紀藏索帶囚5月半 交上訴庭審理
劏房小組研租管三招 簽標準租約、訂劏房規格
劏房小組研租管三招 簽標準租約、訂劏房規格
條例生效前有空窗期 15%租客或被逼遷、加租
條例生效前有空窗期 15%租客或被逼遷、加租
公屋輪候平均5.7年 21年來最長
公屋輪候平均5.7年 21年來最長
警署外圖搶槍 抑鬱女子被捕
警署外圖搶槍 抑鬱女子被捕
外判無做妥善屏蔽 300學童照額外X光
外判無做妥善屏蔽 300學童照額外X光
稱不忍幼犬困狗籠 兩婦偷狗被捕
稱不忍幼犬困狗籠 兩婦偷狗被捕
馮永業稱不識賭王姨仔 官指自欺欺人駁回上訴
馮永業稱不識賭王姨仔 官指自欺欺人駁回上訴
收肉金不服務 報警稱遭禁錮 假援交騙款1.9萬 兩中三生被捕
收肉金不服務 報警稱遭禁錮 假援交騙款1.9萬 兩中三生被捕
初創tiips平台 買杯咖啡儲分換黃金
初創tiips平台 買杯咖啡儲分換黃金
加拿大救生艇計劃生效 港大專生簽證鋪路入籍
加拿大救生艇計劃生效 港大專生簽證鋪路入籍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】年宵被冚 各方支援 支聯收31萬捐款 超舊年年宵
【Emily】年宵被冚 各方支援 支聯收31萬捐款 超舊年年宵
【Emily】鄺神牛一 願「好人一世平安」
【Emily】鄺神牛一 願「好人一世平安」
【Emily】民研：港人對內地政府好感增17百分點
【Emily】民研：港人對內地政府好感增17百分點
【Emily】唐唐舊相曬幸福 盼來年全年「牛市」
【Emily】唐唐舊相曬幸福 盼來年全年「牛市」
【Emily】與曾鈺成駁火 吳秋北參戰
【Emily】與曾鈺成駁火 吳秋北參戰
【Emily】建制團體踢垃圾袋 「踢走違誓黑暴議員」
【Emily】建制團體踢垃圾袋 「踢走違誓黑暴議員」