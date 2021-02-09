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2021年2月9日星期二
港聞二
新藍圖爭2035零堆填 擬再建焚化爐 長遠發展轉廢為能 環團批回收未做好「燒掉資源」
舊藍圖定55%回收率 至2019年僅29%
黃錦星稱未來重點處理廚餘 未提減量目標
外媒：律政司以陪審員及家人安危為由 首宗國安案將不設陪審團
官質疑自稱高1.5米警不誠實 主婦脫踢警罪：放下心頭石
測量員涉藏激光筆 警被問追截誰 指揮官：百幾人，好難指追邊個
涉助還押者刪Ig電郵 黃國桐議助控妨礙司法
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街巿檔影印證書賣「有機菜」 售賣菜販趨增 浸大促立法監察
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【Emily】新大律師公會主席稱難兼顧 夏博義辭任英國牛津巿議員
【Emily】回收木設計家具 貼心廚櫃書枱惠基層
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【明報專訊】（請看附圖）
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