稅務學會倡適時引入新間接稅

全面派錢非「應使則使」

稅務學會會長吳錦華表示，本港縱出現歷史新高的3100億元赤字，但仍有逾8000億元財政儲備，未有即時需要發債；學會不反對全面派錢，但認為這並非「應使則使」，稱應聚焦針對受疫情影響行業。

學會建議政府維持逆周期財政政策，推出與去年相同的一次過紓困及刺激經濟措施，包括寬減2021至22年度4季度差餉，每季1500元為上限；豁免首次置業印花稅，條件是物業市值不高於800萬元，買家須為年滿18歲的香港永久居民，並連續3年居住該物業，若3年內出售物業，須交回印花稅及額外印花稅。

有國際組織正研究訂立全球最低稅率規則，學會認為此做法會減少香港的稅務優勢，建議政府考慮以「最低稅率」徵稅，並提供現金或財政津貼予受影響納稅人。

被問到應對財政儲備流失，應否發債或徵收消費、證券等稅項，吳錦華稱學會主張擴闊稅基，但認為毋須因應今年及去年經濟情况立時推出，他認為何時研究新稅項都是合適時機，惟諮詢、立法需時。對於明日大嶼計劃應否發債，吳說如發債是作長遠投資、回饋市民，可以考慮。

至於應否派錢，吳錦華說今年很多納稅人如旅遊、零售業從業員受影響，但有行業在疫情受惠，如消毒、清潔、口罩等，全民派錢不是應使則使，應有聚焦性。