街巿檔影印證書賣「有機菜」 售賣菜販趨增 浸大促立法監察

14％商販售「聲稱有機菜」

5％售有認證有機菜

浸大香港有機資源中心2008年起每年做濕街市商販銷售有機產品調查，去年10至11月派員到18區街市抽樣調查466個菜檔，發現88個菜檔表示有售有機菜，佔總數18.9%，按年升8.5%，但當中只有21間出售屬獲認證有機菜；其餘67檔出售「聲稱有機」蔬菜，佔全部受訪菜檔14.4%，按年增加一倍。

有檔貼證書 未售相關農場菜

調查又發現，7個菜檔使用過期的有機認證證書，兩個菜檔使用影印本，亦有檔口張貼證書後未有售賣該認證農場的蔬菜（見表）。

其中位於將軍澳TKO厚德街市的「以琳」，分別於2016、2017、2019及2020年被中心調查發現銷售懷疑虛假的有機菜；是次調查發現該菜檔職員聲稱其有機菜來自日本，但未能提供證明。樂富街市「以琳沙律有機菜」有貼出證書，並出售聲稱有機菜心，但中心發現獲認證農場的菜心其時未有收成。本報記者昨到樂富「以琳沙律有機菜」，發現該店已沒張貼中心發出的證書，店面有貨架以海報標示屬蔬菜統營處提供的有機菜，查問之下，職員向記者展示取貨單據作證，但稱只有該些貨架上的為有機菜。

有機資源中心總監黃煥忠表示，自2018至20年，中心共向海關舉報15宗個案，但沒有下文。他又表示，蔬菜統營處以散裝出售有機菜，未有特別包裝及標籤，並促請政府就「有機」產品作定義及立法規管。

蔬菜統營處回覆，會按不同客戶需要調整包裝，在超市售賣的本地有機菜配有綠色包裝袋，並印有「本地有機蔬菜」字樣作識別，而部分包裝貼有生產農場、有機認證編號、貨品編碼或相關資料，但未提及向濕街市提供有機菜的包裝。

海關表示，有接獲中心轉介個案，經了解及跟進調查後未發現違反《商品說明條例》。 發言人表示每宗個案皆有其獨特性，執行《條例》時除需舉報者協助，亦須根據實際調查結果及舉證才能判斷。