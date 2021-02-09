東鐵新九卡車首工作天故障 全車落客返廠檢查 列車服務一度受阻

九卡十二卡混合行駛 乘客感混亂

現時港鐵安排新九卡列車與原有的十二卡列車混合行駛東鐵線。昨早7時半左右當九卡列車抵大圍站後，部分乘客因站在原先十二卡車位置而未能上車，需多等一班，有乘客稱感混亂。至早上8時後的繁忙時段，則全部由十二卡車行駛。

港鐵表示，昨早約11時40分，東鐵線一列往上水方向的九卡列車，在旺角東站前往九龍塘站途中出現運作不暢順，為審慎起見，車務控制中心安排該列車到達九龍塘站後，讓乘客下車轉乘下一班車，列車需要以慢速駛離。九龍塘站月台一度擠滿等候列車前往新界的乘客。東鐵線列車服務一度受阻，來往紅磡至火炭站15分鐘一班車，而來往火炭至上水站則維持約7分鐘一班車，由紅磡至上水的全程車程需額外增加10至15分鐘。

港鐵：疑壞車上機件 致運作不順

港鐵稱至昨午約12時15分，涉事列車去到沙田站駛離主行車線後，東鐵服務陸續回復正常。據初步了解，懷疑車上有機件故障，車務控制中心稍後會安排返廠詳細檢查，了解運作不暢順原因。

港鐵早前稱會盡量在工作天早上繁忙時間，南下路段繼續安排十二卡車行走，視乎需要作車務調動。九巴表示，因應東鐵線新信號及九卡列車啟用的首個工作日，昨密切監察路線運作及客量，適時作出車務調動以應付需求，涉及18條九巴新界東的路線。