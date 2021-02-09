電話卡實名制諮詢延長3周 立會下月討論

3．15同日討論港台管治

梁卓文昨在立法會資訊科技及廣播事務委員會表示，收到市民反映原定於2月28日結束、有關電話智能卡實名制的諮詢期較短，決定將諮詢期延長至3月20日，聽取立法會議員及更多市民意見。

紀律部隊工會投訴《鏗鏘集》失實

該委員會下月會議原定討論資訊保安及鼓勵使用5G事宜。民建聯葛珮帆表示，收到紀律部隊工會投訴香港電台節目《鏗鏘集》一集偏頗和失實，要求盡快討論有關港台管治事宜。翻查資料，該集報道有關青山灣入境事務中心人員涉不人道對待被羈留者。

民建聯黃定光表示，港台最近報道國家主席習近平說話時刪改二字，令其意思相反，反映港台人員專業水平不足，認為委員會須認真監察港台。委員會主席何君堯決定於3月15日的會議討論有關港台事宜。

檢討港台管治及管理而成立的專責小組去年7月中開展工作，其時政府預計6個月完成。梁卓文昨表示檢討工作接近完成，差不多到定稿階段，完成後會交代，暫未能確定公布日期。