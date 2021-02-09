疫下娛樂場所關 黑幫趁機吸客 港島冚14賭檔拘81人

卧底扮客蒐證 百警連冚5日

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，港島總區刑事部自去年11月起採取名為「奇謀」的臥底行動，派出多名臥底佯裝賭客，滲透一個由活躍於港島黑幫操控的多個非法遊戲機賭檔。經過3個月蒐證，港島總區反黑組聯同港島所有警區，上周三起動員逾百人，一連5日突擊搜查港島多個地點，搗破14個樓上賭檔及1個街頭聚賭黑點。

被捕51男30女（21至77歲），包括兩名持雙程證的內地人、3名持行街紙的非華裔者及18名持身分證的非華裔者，分別涉及管理賭博場所、在賭博場所內賭博、自稱三合會成員、販毒、藏有工具可作吸毒用途、藏有攻擊性武器、違反逗留條件等，當中62人被票控違反限聚令、7人被票控違反口罩令。警方在行動中檢獲31部賭博用遊戲機、5部積分機、54張積分卡、11本數簿、4.1萬元水錢、吸毒用的冰壺，以及約值4萬元的冰毒和大麻花等毒品。

聘非港人黑幫成員任「兌分仔」

港島總區反黑組高級督察梁子褀表示，新冠疫情期間本港合法娛樂場所關閉，有黑幫看中時機，吸納平日遊戲機舖常客聚賭。該集團會招攬有本地黑幫背景、持行街紙的非華裔者及內地人到賭場任「兌分仔」，每日上班12小時可賺約800元，部分人會在賭檔內留宿。

遊戲機難度調高 低質免費冰毒吸客

「兌分仔」平日於賭檔買賣積分時抽佣約一至兩成，並要求賭客以「轉數快」等網上工具轉帳到賭檔主腦及骨幹成員的虛擬銀行戶口或支付寶戶口，以減低賭檔內現金數量，從而減少遭警方掃蕩時的金錢損失。賭檔亦調校遊戲機難度令賭客輸多贏少，曾有賭客一晚輸掉兩萬元。

梁子褀稱，黑幫會向賭客兜售毒品及提供質素較差的免費冰毒吸客，又會代熟客購入質素較高的冰毒。涉案單位面積由300至400平方呎不等，月租約2萬元，加裝隔音棉及鋼閘，並放置2至4部釣魚機。該批賭檔主要集中在灣仔及東區，營運約半年，其中部分因被業主發現趕走，亦有些為逃避警方追查不斷轉換地點。集團亦不斷更換「兌分仔」避免警方追蹤。