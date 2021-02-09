粉嶺疑現爆炸品 警封街拘兩男

檢粉末硝酸鉀 警疑有關示威

據了解，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）早前鎖定一名疑犯，懷疑與示威活動有關，昨午在粉嶺榮福中心對開截獲該人，並在其隨身行李內發現可疑物品，包括懷疑可製作爆炸品的粉末硝酸鉀、爆竹及防毒面罩等。

昨午約3時許，警方發現該批物品後，隨即派出大批機動部隊警員到場封鎖聯捷街及馬適路搜查，爆炸品處理課到場調查。警方並派出警犬協助搜索爆炸品，氣氛緊張。

下午5時許，警方押解一名疑犯到榮福中心第6座一個單位蒐證。該疑犯黑布蒙頭，雙手笠着紙袋、再用膠索帶綁上。爆炸品處理課在榮福中心對開馬適路旁數輛電單車附近，打開一個銀色行李箱，發現內有一包以錫紙包裹的可疑物品，並在場詳細檢查。

至晚上約7時半，該疑犯被押離榮福中心第6座，警方將檢獲的行李箱及數袋證物帶走。晚上9時許，警方再由第6座樓上押解另一名疑犯到地面，他被黑布蒙頭、雙手反鎖帶上警方私家車，探員並檢走另外兩個行李箱及一些長形物品。