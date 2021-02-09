測量員涉藏激光筆 警被問追截誰 指揮官：百幾人，好難指追邊個

稱戴口罩頭盔「滋事分子」

被告雷启添（33歲），否認於2019年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出激光光束的裝置。

拘捕被告的警員陳浩駒供稱，當日坐警車沿牛頭角道追截，見有近百人聚集堵路，他下車追截，有4至5人左轉入兒童遊樂場，陳追截至一死胡同後截停被告，在警車上再次搜身時，發現其斜孭袋內格有一支可發出綠光的激光筆，惟事隔太久，已忘記男子樣貌，只記得名稱。

至於時任東九龍衝鋒隊第一隊指揮官、警署警長林華平供稱，曾向隊員表示「落車追人！」，惟辯方問是哪些人，林相信身穿黑色或深色衫、逃避警方追截及戴口罩頭盔等裝備的人就是「滋事分子」，又稱「百幾人，好難指追邊個，相信係一種默契」。案件今續。

另外，女網媒記者郭穎彤（24歲）與當時任職政府助理文書主任的男友譚浚文（24歲），分別被指於2019年10月31日在旺角阻差辦公和襲警，案件昨在九龍城裁判法院續審。男被告自辯稱當晚被人突然從後用棍毆打，他欲按低棍時，用左手推對方胸口一下，轉身才發現是防暴警員，其間他見其他警員掀起女友上衣、觸碰其胸部，又用警棍毆打她，故衝上前攬住及保護她。

指見警摸女友胸

涉襲警受審 公務員不過試用期

男被告又透露，案發時為政府助理文書主任，事隔一周後被停職，至去年底獲通知不獲通過試用期。案件今續。

【案件編號：KTCC 2045、KCCC 668/20】

（反修例風暴）