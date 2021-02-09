官質疑自稱高1.5米警不誠實 主婦脫踢警罪：放下心頭石

被告稱被捕後情緒受困需加藥

被告李貴花（43歲），原控罪指她於2019年12月25日在旺角砵蘭街近山東街交界襲擊警員16214黃梓峰。她在裁決後與親友相擁，形容「放下心頭大石」，又透露自己本來因情緒問題要服藥，被捕至今一直受案件困擾而病情加劇，需要加藥。

身旁警不見被告起腳

官：好難理解睇唔到

裁判官張天雁在裁決時稱，涉事警員黃梓峰口供的可信性至為關鍵，當日辯方就被告能否在1米外舉腳踢到他而詢問其身高時，他花了幾秒思考後回答「1.5米」，辯方其後質疑他起碼有1.7米高，黃說不知道。張官昨直指「好難相信警員喺法庭上講出遠低於自己或者不可能嘅身高」，認為他若非度量距離及身高能力極為偏差，就是在被辯方質疑後作出不誠實的答案。

至於與黃梓峰相隔一個身位的警員供稱，被告當日情緒激動，曾向黃行近一步，惟看不到她有起腳踢黃的大腿一下，張官認為兩人只相隔一個身位，專注力和視線應集中在被告身上，「好難理解咁明顯嘅動作點解睇唔到」，認為不合情理，加上不能排除當時被告稱被噴中胡椒噴霧後掙扎、碰到黃梓峰的說法，在疑點利益歸於被告下，裁定她罪名不成立。

黃大仙集結案8人表證不成立

另外，前年國慶多區爆發衝突，11人早前被控涉黃大仙區的非法集結罪。繼控方早前撤回同案兩名被告的控罪，法庭經審訊後，昨裁定其餘8名被告的控罪表證不成立，有關裁決理由將於本月19日宣讀；至於被裁定表證成立的私家註冊護士李咏梅（30歲），押後今天結案陳辭。

案件審訊時多名作供警員被質疑互相抄寫口供，當中錯字及標點符號均一模一樣。獲裁定表證不成立的工程師高子晉（26歲）在庭外表示，由被落案起訴當日，已有感律政司濫告，對警員被質疑抄寫口供一事亦不感意外，認為「呢單唔算誇張」。

【案件編號：KCCC1517/20、WKCC3817/19】

（反修例風暴）